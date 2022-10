Felülvizsgálja az Opus célárát az Equilor

Az Opus Global vegyes első féléves gyorsjelentést publikált. A Tigáz és a Titász akvizíciója következtében nehéz az összehasonlítás 2021 azonos időszakával – áll az Equilor elemzésében.

Pozitív, hogy a működési eredmény emelkedett év/év alapon az energia szegmens számait kiszűrve is, viszont az adózott eredmény csökkent a pénzügyi költségek szignifikáns emelkedése és a megugró adófizetési kötelezettség miatt - olvasható az elemzésben.

Az ipari és az energia szegmensek teljesítettek a legjobban, a működési eredmény nagy részét a két divízió adta 2022 első félévében, a turizmus és a mezőgazdaság negatív működési eredménnyel zárta az időszakot.

A turizmus szegmensben jelentős fordulat következett be, a bevétel a háromszorosára emelkedett, a költségek pedig ennél kisebb mértékben emelkedtek, csak duplázódtak, viszont veszteséges lett az üzletág, amiben az euró alapú hiteleken elkönyvelt pénzügyi veszteség is szerepet játszott. A mezőgazdaság üzletág az emelkedő költségektől szenved az alapanyagárak növekedése következtében. Az energia szegmens jelentős nyereséget ért el az első félévben, de a Tigáz év/év alapon visszaesésről számolt be a gázár drasztikus emelkedése közepette.

Az év második fele több kihívást tartogathat a vállalatnak, a robbanó energiaárak miatt szenvedhet a turizmus szektor, az állami beruházások visszafogása miatt pedig a cégcsoport legnagyobb bevételű szegmense, az ipari divízió szenvedhet - véli az Equilor elemzője.