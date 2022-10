Nagyon csúnya, ami az USA-ban történik, szakadnak a tőzsdék

A vártnál erősebb munkaerőpiaci adatot a piac úgy értelmezte, hogy a Fednek bőven van még tere a szigorításra, erre gyengülnek ma jelentősen az amerikai tőzsdék, a Dow 1,6 százalékkal került lejjebb, míg az S&P 500 2,1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 2,9 százalékos mínuszban van.

A hangulatot emellett negatívan befolyásolja az is, hogy az AMD tegnap este közölte, hogy 1 milliárd dollárral csökkenti az egyébként is konzervatív árbevétel prognózisát, miután zuhannak a személyi számítógépek értékesítései az erős járványidőszakot követően. Emellett a Samsung, a világ legnagyobb memóriachip gyártója ma publikált előzetes negyedéves számokat, amiben 32 százalékos csökkenésről számolt be a működési eredmény szintjén.