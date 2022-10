Továbbra is erős az amerikai munkaerőpiac: erősödik a dollár, nyomás alatt a tőzsdék

Portfolio 2022. október 07. 14:56

Európában mérsékelt elmozdulásban vannak a vezető börzék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában viszont esés várható, miután ma délután kerültek publikálásra a szeptemberi munkaerőpiaci adatok az Egyesült Államokból, amely szeptemberben a munkanélküliségi ráta csökkenéséről számoltak be, emellett a foglalkoztatottak létszáma is nőtt. Az adatok hatására a dollár erősödik, ezáltal pedig újra nyomás alá kerülhetnek a piacok be.