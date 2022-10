Egyre komolyabbak a mínuszok az amerikai tőzsdén

Portfolio 2022. október 10. 18:49

A hét első napján tovább folytatódik a gázár csökkenése, a reggeli nyitást követően már a 145 eurós szint alatt áll a jegyzés, amire június óta nem volt példa. Az esés hátterében az áll, hogy a vártnál jobban alakul a gáztárolók töltöttsége, valamint az időjárás is a vártnál enyhébbnek ígérkezhet a téli időszakban. Az uniós árplafonnal kapcsolatban továbbra is megoszlanak a vélemények, miután kétségek merültek fel, hogy a plafon bevezetése a fogyasztás megnövekedésével is járhat, ami igencsak nehéz helyzetbe hozhatná a kontinens a tavasszal kezdődő betárolási időszakban. Az amerikai részvényindexek egyre komolyabb mínuszban vannak, nincs jó hangulat a tengerentúlon.