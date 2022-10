Ezek a startupok oldják meg Európa gondjait? - A magyarok is bemutatkoztak

Számos energiamegtakarítást, illetve szén-dioxid-csökkenést eredményező technológia, megoldás mutatkozott be a szeptember végén tartott The Business Booster eseményen, közöttük egy magyar csapat is, akik a hőenergia tárolási innovációjukat ismertették. Ezek a közlekedési, megújuló energián alapuló, hulladékkezelési, valamint energiatárolási újdonságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kontinens elérje a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátást.

A Lisszabonban tartott kétnapos konferencia és expó szakmai programjáról már beszámoltunk ezekben a cikkekben:

A rendezvény azonban a különböző területekkel foglalkozó startupok bemutatkozásáról is szólt. Mintegy 150 cég érkezett, hogy megmutassa a potenciális befektetőknek, a konferencia közösségének, hogy mitől különleges az ötlete, milyen kihívásokra jelent lehetséges választ.

Az épületekkel, energiahatékonysággal kapcsolatos megoldások között olyan hibrid napelemrendszer-technológia is akadt, amely több energia felvételét teszi lehetővé a hagyományos társaihoz képest (Samster). A társasházak, lakóépületek tetejére telepített napelemekkel mutatkozott be egy másik cég (Sunaitec), míg a holland otthonok fosszilis energiaátmenetét támogató és felgyorsító szolgáltató (Woon Duurzaam) is ismertette az előnyeit. 20-30%-os fűtésienergia-megtakarítás érhető el az olyan okos rendszerekkel, amelyek lekövetik, hogy például az irodaházakban mikor nem tartózkodik senki, és ennek megfelelően működtetik a fűtő és hűtőberendezéseket (vilisto). A napelemeken kívül is van megújuló energia, az egyik vállalkozás a lakossági és nem lakossági 8 méternél magasabb épületek tetejére telepíthető széldobozok működéséről számolt be, amelyek akár 2,5 megawattórát is képesek évente termelni (Wind my Roof).

Részben a fosszilis energia kiváltására, részben a mikromobilitás egyik hátulütőjére ad megoldást a napelemes roller és e-bicikli töltőállomásokat biztosító startup (SEEDiA). Egyrészt a gyűjtőhelyek megoldják a városok, önkormányzatok azon aggályait, hogy a rollerhasználók széthagyják az eszközöket, másrészt nem kell az üzemeltetőnek ezeket begyűjteni és egy telephelyre vinni a töltés érdekében. Egyszerűen a gyűjtőponton ez megvalósítható napelemek segítségével. Többféle teherszállító e-biciklit, illetve elektromos kézikocsit is bemutattak a cégek, (GLEAM Bikes; Nüweiel) előbbi esetén az alapmodell például 7500 eurótól indul. A mikromobilitási eszközök töltése akár a város közepén is megoldható lenne, a csomagpontok mintájára töltőállomások kiépítésével. Így a kivehető akkumulátorokat csak egy dobozba kell behelyezni a töltés idejére, épp úgy, mintha egy csomagot vennénk át vagy adnánk fel (Swobbee) Az elektromos autózás területén is számos ötlet megmutatta magát, a drága töltő-infrastruktúra kiépítése helyett a töltőrobot vagy a mozgatható, és egyszerre akár 20 autó töltésére alkalmas "töltődoboz" nyújthat megoldást (Mob-Energy). A tengeri közlekedés optimalizálása, illetve a konténerek jobb kihasználása a célja annak a startupnak (Navlandis), amely összecsukható konténereket tervez, ezek kisebb helyet foglalnak üresen, elszállíthatók és a bennük lévő érzékelők segítségével távolról is lekövethető az állapotuk (tele van, üres, összecsukott állapotú). Végül két hyperloop technológia (vasúti tömegközlekedéshez hasonlít, de itt az utasszállító kapszulák egy légritkított csőben haladnak) is a közönség elé került (Hardt Hyperloop; Zeleros Hyperloop), mindkettő a fenntarthatatlan közlekedés kiváltására hozná létre ezt az extrém gyors, elektromos, automata és energiahatékony vasúti közlekedéshez hasonlító eszközt.

A fenti területek mellett a nedves biohulladék (C-Green) és a biomassza (Meva Energy, Phoenix Biopower) magasabb hatékonyságú felhasználására is hoztak megvalósítható lehetőségeket a cégek. De az akkumulátorcellák fejlesztése sem maradhatott ki a technológiák közül, az egyik bemutatkozó (ElevenEs), a piaci felhasználásra alkalmas LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátorcella előnyeiről számolt be. Ehhez a megoldáshoz nincs szükség nikkel és kobalt előállításához, illetve nemcsak biztonságos, de az eddigi hasonló technológiáknál kétszer hosszabb élettartalommal bír. A cég gyártóüzemének első fázisa 2023 januárjára készül el, a gigaüzemi termelés első szakasza (8 GWh) 2025 végére várható, évi 200 000 autó számára elégséges akkumulátorkapacitással. Bár egyre több induló vállalkozás jelenti be terjeszkedési szándékát, az európai akkumulátorpiac továbbra is alulellátottnak számít. A Bloomberg NEF jelentése szerint 2022-ben az LFP technológia - amelynek részesedése a eléri a globális akkumulátorpiac 40 százalékát - magasabb biztonsági mutatókkal, alacsonyabb költségekkel és fokozott fenntarthatósággal jellemezhető.

A magyar startup: energiafogyasztás csökkentése egy újszerű hőenergia tárolással

A kiállító cégek között volt a HeatVentors is, Farkas Rita, a cég ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy alapvetően hőenergia tárolással foglalkoznak, innovációjuk abban rejlik, hogy a vízközeg helyett fázisváltó anyagokat használnak a hőenergia (hűtési vagy fűtési) tárolására. A halmazállapot-változást használja ki a rendszer, így sokkal nagyobb energiasűrűséget tud tárolni, akár -30 és +120 Celsius fok között is. A megoldásuk elősegíti az energiafogyasztás csökkentését, így járul hozzá a zöldebb épületek elterjedéséhez. Egy hűtőgép például különböző hatékonysággal működik a nap 24 órájában, amikor alacsonyabb a külső hőmérséklet, akkor sokkal kevesebb energiát használ fel, miközben éppen napközben lenne nagyobb igény a hűtésre. A HeatVentors megoldása erre reagál: az optimalizáló rendszer jobb teljesítmény esetén tárolja a hőenergiát, így nő a hűtési rendszer hatékonysága, és alkalmazástól függően 20-50% közötti villamos energiát tud megtakarítani.

Farkas Rita hozzátette, hogy főleg az ipari szegmensre fókuszálnak, gyárakra, adatközpontokra, hotelekre, bevásárlóközpontokra, de nyár végén fejlesztettek egy 10 kWh-ás lakossági terméket is. Megoldásaikat már működtetik Portugáliában, Olaszországban, Indonéziában, illetve Magyarországon is.

