Kijött a külkereskedelmi mérleg adat, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 2,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 3,9 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,11 százalékot esett, a Hang Seng 2,75 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,25 százalékos pluszban áll.

Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,68 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,29 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,35 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,38 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,38 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A hét eleje nem lesz mozgalmas makroadatok és események szempontjából, ma itthon egy külkereskedelmi adat érkezik, a csendes hangulathoz pedig az is hozzájárul, hogy a tengerentúlon a Kolombusz-nap miatt kereskedési szünet lesz. Kedd reggel azonban rögtön jönnek az izgalmak, hiszen megjelenik a szeptemberi inflációs adat, ami akár 20 százalék feletti értéket is mutathat. Délután pedig az IMF friss globális gazdasági előrejelzése lesz a fókuszban, a World Economic Outlookban Magyarországra vonatkozóan is frissülnek a prognózisok.

2022. október 10.-október 16. Makronaptár Magyar makrogazdaság október 10. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem aug. október 11. kedd 9:00 KSH Infláció szept. október 11. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 12. szerda 9:00 KSH Ipar (második becslés) aug. október 13. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) október 13. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) október 14. péntek 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg szept. október 14. péntek 9:00 KSH Építőipar aug. Nemzetközi makrogazdaság október 10. hétfő USA Kolombusz nap október 11. kedd 15:00 IMF World Economic Outlook aug. október 12. szerda 8:00 UK GDP aug. október 12. szerda 8:00 UK Ipar aug. október 12. szerda 8:00 UK Külkereskedelem aug. október 12. szerda 11:00 EU Ipar aug. október 12. szerda 14:30 USA Termelői árak szept. október 12. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv október 13. csütörtök 8:00 Németo. Infláció szept. október 13. csütörtök 14:30 USA Infláció szept. október 14. péntek 3:30 Kína Infláció szept. október 14. péntek 4:00 Kína Külkereskedelem szept. október 14. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -5,3 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 32,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 2,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 50,9 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 24,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 29 296,79 -2,1% 2,0% -7,2% -19,4% -15,7% 28,6% S&P 500 3 639,66 -2,8% 1,5% -8,5% -23,6% -17,3% 42,8% Nasdaq 11 039,47 -3,9% 0,6% -10,0% -32,4% -25,9% 82,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 116,11 -0,7% 4,5% -1,1% -5,8% -2,0% 31,1% Hang Seng 17 740,05 -1,5% 3,0% -6,8% -24,2% -28,2% -37,7% CSI 300 3 804,89 0,0% 0,0% -6,2% -23,0% -21,8% -0,8% Európai részvényindexek DAX 12 273 -1,6% 1,3% -5,0% -22,7% -19,5% -5,3% CAC 5 866,94 -1,2% 1,8% -3,9% -18,0% -11,1% 9,5% FTSE 6 991,09 -0,1% 1,4% -3,4% -5,3% -1,2% -7,1% FTSE MIB 20 901,56 -1,1% 1,2% -2,7% -23,6% -19,6% -6,7% IBEX 7 436,9 -1,0% 1,0% -5,3% -14,7% -17,0% -27,0% Régiós részvényindexek BUX 39 537,63 0,7% 4,5% -4,2% -22,0% -26,6% 4,2% ATX 2 755,78 -1,1% 2,4% -5,1% -28,6% -25,1% -17,1% PX 1 168,74 -0,8% 4,0% 1,4% -18,0% -14,5% 10,5% WIG20 46 911,05 -0,8% 2,0% -4,0% -32,3% -35,0% -27,2% Magyar blue chipek OTP 8 158 2,7% 3,2% -6,0% -50,9% -56,1% -20,8% Mol 2 570 -2,7% 6,8% -4,2% 2,0% -4,1% -13,2% Richter 7 860 2,5% 6,2% 0,9% -9,9% -7,7% 16,9% Magyar Telekom 291,5 -1,5% -1,4% -9,8% -29,2% -31,4% -39,5% Nyersanyagok WTI 88,9 0,0% 11,2% 7,8% 18,2% 13,3% 80,4% Brent 97,93 3,5% 11,1% 11,0% 24,9% 18,7% 76,8% Arany 1 702,29 -0,6% 1,7% -0,6% -6,6% -3,2% 33,9% Ezüst 20,26 -0,9% 5,4% 11,0% -12,9% -10,6% 20,5% Devizák EURHUF 423,7750 0,3% 0,2% 6,7% 15,0% 18,1% 35,6% USDHUF 433,0643 0,9% 0,3% 8,4% 33,6% 39,6% 62,6% GBPHUF 483,0801 0,0% 0,3% 6,0% 10,0% 14,2% 39,0% EURUSD 0,9786 -0,6% -0,1% -1,6% -14,0% -15,4% -16,6% USDJPY 144,8900 0,0% 0,1% 0,3% 25,9% 29,9% 28,5% GBPUSD 1,1134 -0,5% -0,3% -2,9% -17,8% -18,3% -14,7% Kriptovaluták Bitcoin 19 532 -2,1% 0,6% 1,3% -57,7% -63,7% 347,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,88 1,6% 2,1% 19,0% 159,2% 147,3% 64,1% 10 éves német állampapírhozam 2,2 5,4% 4,3% 39,4% -1 327,4% -1 281,2% 375,5% 10 éves magyar állampapírhozam 10,04 0,7% 1,2% 10,0% 119,2% 181,2% 262,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

