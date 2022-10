A tőkepiacon sokszor és sokféleképpen definiálják a medvepiac fogalmát. Én például nagyon nem szeretem, amikor egy 20 százalékosnál nagyobb esésről azt mondják, hogy ez már a medve. Ennél jobb definíciónak találom azt, amelyik a medvepiacot alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok sorozataként határozza meg. És szerencsére van is egy olyan választóvonalunk, ami kiváló szeparátorként szolgált az elmúlt negyven év amerikai tőzsdetörténelmében.

MEDVEPIAC AZ, AMIKOR AZ S&P 500 INDEX ÉS A NASDAQ-100 INDEX EGYSZERRE TARTÓZKODIK A SAJÁT 200 HETES MOZGÓÁTLAGA ALATT.

Nézzük is meg most egymás után a két említett index grafikonját logaritmusos skálán havi gyertyákkal 1982 januárja és 2022 októbere között. Az ábrákon a 200 hetes mozgóátlagot a 46 hónapos mozgóátlag mutatja lila színnel. Először lássuk az S&P 500 indexet:

Majd utána a Nasdaq-100 indexet is:

A kék téglalappal jelölt 2000-2002-es és 2008-2009-es időszak (kék téglalapok) volt ezen ismérv alapján medvepiac, akkor esett ugyanis egyszerre mindkét index a saját 200 hetes mozgóátlaga alá. Az 1990-1991-es helyzetben csak a Nasdaq-100, míg 2020-ban csak az S&P 500 tett egy rövid látogatást a fontos technikai szint alá (zöld karikák). És akármekkora esés is volt 1987 őszén, a 200 hetes mozgóátlag tűpontosan megtartotta a piacot. Miként tette azt 2016 elején és 2018 végén is.

Éppen ezen négy évtized alatt mindössze kétszer bekövetkező helyzet miatt érdemes egy pillantást vetnünk az S&P 500 index 2018 januárja és 2022 októbere közötti heti gyertyás grafikonjára, ami a következőképpen mutat:

Lila vonal jelöli a 200 hetes mozgóátlagot, ami szinte pontosan a 3600 pontos szintnél van. A piac egyre intenzívebben teszteli ezt a szintet, és nagyon nem akar érdemben pattanni róla. A Nasdaq-100 esetében még rosszabb a helyzet, itt már el is esett ez a kritikus technikai szint, ahogyan a következő ábrán az látható (2018 januárja és 2022 októbere között heti gyertyákkal):

Az amerikai részvénypiac a szakadék szélén áll. Tizedszázalékokra vagyunk attól, hogy a technikai képet tekintve előálljon a 2001 márciusi vagy a 2008 júniusi helyzet.

Most a sokezer milliárd dolláros kérdés az a piacon, hogy kitartanak-e a 200 hetes mozgóátlagok (mint a bikák utolsó eddig megvédett technikai szintjei) támaszként, vagy a medve teljesen átveszi az uralmat. Erre a kérdésre választ adni jelenleg lehetetlen. Ehelyett menjünk vissza időben a már a chartokon kijelölt két összezuhanó időszakra. És tegyük mellé még az 1973-1974-es medvepiacot (amikor még nem létezett a Nasdaq-100 index). A számok nem lesznek túl szívderítőek:

Az elmúlt ötven év három nagy medvepiacán, amikor az S&P 500 indexben elesett a 200 hetes mozgóátlag, az igazi fájdalom csak ezután kezdődött. A medvepiacba zuhanás után 9-16 hónapot kellett várni a mélypontra, ami 37-49 százalékkal volt a 200 hetes mozgóátlag elesési szintje alatt. Mind időben, mind pedig térben nagyot büntetett ezekben az esetekben a medve. Egyetlen 1972 és 2022 közötti negyedéves gyertyákkal ábrázolt logaritmusos skálájú grafikonra helyezve az imént leírtakat a kép a következő:

Természetesen a múltbeli sémák működési mintázata semmilyen garanciát nem jelent arra nézve, hogy a kritikus 200 hetes mozgóátlagok elesése valami hasonló kataklizmához vezessen a mostani esetben. Ám a befektetői óvatosság több mint indokolt akkor, ha az előttünk álló napokban az S&P 500 index is a 200 hetes mozgóátlaga alá esik és ott marad a következő hetekben.

Mégiscsak egy 10-15-20 évente egyszer előforduló eseményt látnánk ekkor. Aminek meg kell adni a megfelelő tiszteletet.

