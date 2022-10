A 22-es csapdája: a szén-dioxidot megkötő növényzet szenved a legjobban a klímaváltozástól

MTI 2022. október 12. 13:31

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a természetes szén-dioxid-nyelők (az óceánok és az erdők) egyáltalán nem stabilak, a klímaváltozás pedig még sérülékenyebbé teszi őket, így esetenként akár szén-dioxid-kibocsátóvá is válhatnak - figyelmezetetnek a kutatók a Fluxes - Európai üvegházgáz-értesítő közelmúltban megjelent kiadványában. Az ökológiai rendszerek megkötik a légköri szén-dioxidot, és elraktározzák a növényekben és a talajban. Ugyanakkor a növények légzése és a talajlégzés révén, vagy a tűzesetek következtében maguk is kibocsátanak szén-dioxidot. Ha a megkötés nagyobb mértékű, mint a kibocsátás, akkor az ökoszisztéma összességében nyelőként működik. Ezt a kényes egyensúlyt könnyen megzavarja az emberi tevékenység, így az erdők kivágása, a zöldterületek letarolása, illetve az éghajlati változásokra is érzékeny az ökoszisztéma. Így tehát az a helyzet állhat elő, hogy a szén-dioxid megkötők, amelyek segítik enyhíteni a klímaváltozást, éppen a klímaváltozás miatt nem tudnak megfelelő mértékben szén-dioxidot lekötni.