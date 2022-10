Ma is folytatódhat az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. október 12. 08:10

Továbbra is jellemzően negatív hangulat uralkodik a globális részvénypiacokon, hiszen a magas infláció, a jegybanki szigorítás és a növekedéssel kapcsolatos aggályok dominálják a befektetői hangulatot. Utóbbira egyébként az IMF is rátett egy lapáttal tegnap, hiszen visszavágta a jövő évi növekedési előrejelzését. Összességében tehát a nemzetközi hangulat továbbra is jellemzően negatív, és az előjelek alapján ma is folytatódik az esés, ugyanis az ázsiai tőzsdék gyengén teljesítettek a szerdai kereskedésben, és az európai határidős indexek is mínuszokat jeleznek előre a mai piacnyitásra.