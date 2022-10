Itt az MNB bejelentése, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2022. október 14. 10:17

Ázsiai után Európában is jó hangulatban indult a kereskedés, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján pedig Amerikában is pluszban nyithatnak a tőzsdék. Ma sem maradunk fontos gazdasági adatok nélkül, Amerikában a szeptemberi kiskereskedelmi statisztika kerül publikálásra délután. Az MNB alelnöke, Virág Barnabás ma reggel online háttérbeszélgetést tartott, ahol bejelentette, hogy a kamatfolyosó tetejét, az egynapos fedezett betét kamatát 25 százalékra emelte a Monetáris Tanács, ami 950 bázispontos emelést jelent, az alapkamat emellett változatlan maradt. A bejelentést követően a forint erősödésbe kezdett, ezzel pedig a hazai eszközökre, így a részvénypiacra nehezedő nyomás is mérséklődni tudott.