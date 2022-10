Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken

Továbbra is masszív növekedési pályán mozog az AutoWallis, miután minden üzletágában, minden soron kétszámjegyű bővülést mutatott fel az év első kilenc hónapjában, ráadásul több területen már most nagyobbak az értékesítési számok, mint tavaly egész évben. Mindez azt jelenti, hogy a régió 14 országában jelenlévő Csoport válságálló stratégiájának köszönhetően tartósan függetlenedett a hazai és nemzetközi trendektől és jó úton halad terveinek megvalósítása irányába. Az AutoWallis gépjármű-értékesítése az első három negyedévben 27,1 százalékkal bővült, és hasonló mértékben nőtt a szerviz órák száma. Még ennél is nagyobb mértékben ugrott a gépjárműkölcsönzési terület: a bérleti események száma 64, míg a bérleti napok száma 31 százalékkal futott fel.