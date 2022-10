Jár a vállveregetés? - Bizonyos vállalatok már közel fele méri a kibocsátását

Portfolio 2022. október 17. 10:13

A szokásos üzletmenet nem csupán megkérdőjeleződött, hanem meg is szűnt. Már csak rövid ideig tudunk tenni a fenntarthatóságért, illetve alakíthatjuk át vállalatainkat, rosszul működő rendszereinket és társadalmunkat. Mire van szükség, hogy ezek a változások megtörténjenek? Hogyan és kik vezethetik ezt a változást? A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) üzleti ebédjén került sor az idén induló Time to Transform 2030 program keretrendszerének bemutatására ezekre a kérdésekre keresve a választ. Az eseményen kiderült az is, hogy megduplázódott a karbonsemlegességet megcélzó vállalatok aránya a szervezet tavalyi felméréséhez képest.