Szárnyalnak a tőzsdék Amerikában is

Portfolio 2022. október 17. 15:28

Az inflációs kilátások és a jegybankok kamatemelései, az orosz-ukrán háború és az energiaválság határozza meg elsősorban a befektetői hangulatot világszerte. A héten is érkeznek majd fontos inflációs adatok, ma azonban fontosabb adatközlésre nem lehet számítani a legnagyobb gazdaságoknál. Európában egyre jobb hangulatban alakul a kereskedés és a tengerentúlon is jelentős pluszban nyitottak a vezető indexek, emellett a gázár jelentős esésben van. Javíthatja a hangulatot, hogy kimondottan pozitív felütéssel idította el a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont a Bank of America, a nagybank számai meghaladták az elemzők által várt értékeket.