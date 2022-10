Túljegyzéssel zárult a Masterplast részvénykibocsátása, több mint 9 milliárd forintot von be a cég

Sikeres lett a Masterplast részvénykibocsátása – derül ki a vállalat ma reggel közzétett tájékoztatásából. Az új törzsrészvények kibocsátási ára 4100 forint, és 2 249 352 darab részvényt bocsát ki a vállalat, ami azt jelenti, hogy túljegyzésre került sor. Ezzel több mint 9,2 milliárd forintnyi forrást von be a Masterplast, ami a menedzsment által korábban megcélzott 8-10 milliárd forintos sávon belül van.

Túljegyzéssel zárult a Masterplast részvénykibocsátása

A Masterplast tájékoztatása szerint a befektetők a nyilvános értékesítés keretein belül az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények teljességének átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek. A 2022. október 5-én indult jegyzésben a lakosság számára a Masterplast maximum 375 ezer darab újonnan kibocsátandó részvényt ajánlott fel. A 10 napos lakossági jegyzési időszak alatt több mint 660 ezer darab részvényre érkezett igény 1200 lakossági befektetőtől. Az intézményi befektetők számára 2022. október 10-én nyílt meg a jegyzési időszak és október 14-én zárult. Ez idő alatt több mint 7,7 milliárd forint értékű részvényjegyzési igényt adtak le az intézményi befektetők.

A lakossági befektetők részéről 663 848 darab

Az intézményi befektetők részéről 1 933 500 darab részvényre érkezett igény.

A Masterplast nagyságrendileg 8-10 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől legfeljebb 2 millió, de túljegyzés esetén maximum 2,3 millió darab új részvény értékesítésével, 4 000-4 400 forintos ársávban.

Végül közel 30 százalékos túljegyzés mellett, több mint 10,6 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett ársávban.

9,2 milliárd forintos forrásbevonás

A társaság igazgatótanácsa a két főtulajdonos többségének megtartása mellett 2 249 352 darab új részvény kibocsátásról döntött.

A részvények kibocsátási ára a beérkezett intézményi ajánlatok alapján minden befektető számára egységesen 4 100 forintban került meghatározásra.

Ezek alapján a Masterplast 9,22 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre, amiből a lakosság 2,27 milliárd, az intézményi befektetők közel 6,95 milliárd forint értékben jutnak új részvényekhez.

A beérkezett ajánlatok közel 30 százalékkal haladták meg a felkínált mennyiséget, melyből 12,5%-os túljegyzést fogadott el a társaság igazgatótanácsa.

A tőkeemelést követően a törzsrészvények száma 14 601 279 darabról az alaptőke-emelés keretében kibocsátott új törzsrészvények számával, 2 249 352 darabbal emelkedik, 16 850 631 darabra, ami 15 százalékos növekedés a részvényszámban. Az új részvények BÉT-re történő bevezetése várhatóan 2022. november 2-án történik meg.

Értékel a menedzsment

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a részvénykibocsátást értékelve a Portfolio-nak elmondta, hogy különösen nagy sikernek ítélik a részvénykibocsátást a jelenlegi környezetben, amikor részvényapátia van, hiszen nem kedvez a részvénykibocsátásoknak a piaci környezet. Azt jelzi, hogy a befektetők bizalmat szavaztak a Masterplast üzletpolitikájának. A cég elnöke kiemelte, hogy különösen a lakossági oldal kereslete volt a vártnál erősebb.

Nagyon erőteljes visszajelzést adott a piac a Masterplast fejlődési stratégiájára és üzleti víziójára. A rendkívül viharos tőkepiaci környezetben is bizalmat kapott a Masterplast sztori, ami nagyon értékes számunkra

- kommentálta az eredményeket Tibor Dávid.

A részvénykibocsátást megelőzően publikált prospektus alapján 2,3 millió darab részvényig engedte volna a túljegyzést a vállalat, a mai közlemény szerint ezt meghaladó, közel 2,6 millió darab részvényre érkezett igény. Végül a túljegyzés lehetőségével nem élt teljes mértékben a vállalat, 2,25 millió darab részvényt bocsát ki, ami mögött az is áll, hogy a két főtulajdonos (Tibor Dávid és Ács Balázs alapítók) így pontosan meg tudják tartani a megcélzott 50%+1 szavazatos többségüket. Főként lakossági oldalon maradt kielégítetlen kereslet – mondta el Tibor Dávid a részvényjegyzés eredményeit kommentálva. A cégvezető hozzátette, reményeik szerint akik nem kapták meg a jegyzés során a részvényt, azok a tőzsdén vásárolnak majd.

A 4100 forintos kibocsátási ár úgy alakult ki, hogy az árbeállító intézményi oldalon így volt meg a megfelelő kereslet és így is túljegyzéssel tudott zárulni a tranzakció – mondta el Tibor Dávid. A menedzsment eredetileg 4000 és 4400 forint közötti ársávot adott meg a jegyzésre és határozott cél volt, hogy 4000 forint alatt nem akarnak tranzakciót.

A 4400 forintos maximális és a 4100 forintos végleges ár különbözete a lakossági befektetők részére a jegyzési eljárás lezártát követő hét napon belül visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára - tette hozzá a részvénykibocsátást szervező OTP Bank.

Jelentős tranzakció a BÉT-en

A Masterplast részvénykibocsátása nem csak a vállalat életében, de a magyar tőzsde történetében is jelentős tranzakciónak minősül: az AutoWallis tavalyi részvénykibocsátása óta a legnagyobb összegű kibocsátás és bekerült a top 10-be a BÉT-en 2000 óta lezajlott nyilvános részvénykibocsátások közé.

Mire költi ezt a 9 milliárdot a Masterplast?

Azzal kapcsolatban, hogy a részvénykibocsátásból befolyó összeget mire költené a vállalat, a cég menedzsmentje korábban elmondta, hogy több nagy beruházási projekt is folyamatban van. Nemrégiben a Masterplast bejelentette, hogy belépne az ásványgyapot hőszigetelő anyagok piacára, amit jelenleg csak néhány maréknyi globális cég ural. Ez egy jelentős, 50 millió eurós beruházás lehet, a friss forrásokat elsősorban erre fordítaná a cég. A stratégiai fókusz az, hogy európai szinten is meghatározó szigetelőanyag-gyártóvá váljon a vállalat, az ásványgyapot-gyártással kompletté válik a termékkínálat – mondta el korábban Tibor Dávid. Hozzátéve, hogy az ásványgyapot hőszigetelő anyagok piacát jelenleg néhány globális nagyvállalat uralja és magasak a belépési küszöbök, viszont az üzletágban elérhető marzsok is erősebbek, mint a Masterplast jelenlegi profitrátái.

Elsőként egy kőzetgyapot gyárat építene fel a Masterplast Szerbiában, ahol az alacsonyabb energiaárakat is kihasználhatná a cég. A szerbiai kőzetgyapotgyártási projekt még a vissza nem térítendő állami támogatástól is függ, ez egy 20+5 millió eurós projekt lesz, a kezdeti 20 millió eurós beruházás után rögtön jöhet egy 5 millió eurós bővítés. A gyár kapacitásait kontextusba helyezve a magyar piacon 20-25 ezer tonna kőzetgyapot van jelenleg, az új gyár kapacitása 30 ezer tonna lehet. Az üveggyapot inkább a tetőszigetelésben alkalmazott, nem helyettesítő, hanem kiegészítő terméke a kőzetgyapotnak és főként hulladéküveg felhasználásával lehet gyártani. Az üveggyapot-projekt tervezésénél tart jelenleg a vállalat, amit a részvénykibocsátás sikerességétől tett függővé a cég.