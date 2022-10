Válságmenedzsment a magyar cégeknél: így reagáltak a pénzügyi vezetők a sokkokra

Hazai cégek pénzügyi-gazdasági vezetőinek kerekasztalbeszélgetésével zárult a Portfolio mai Future of Finance 2022 konferenciájának tartalmi része, a válságmenedzsmentről, a kockázatok kezeléséről és a finanszírozási kérdésekről szóló beszélgetést Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank Zrt. vezérigazgató-helyettese moderálta.

Miről szólnak most a CFO-k mindennapjai?

Kozmáné Dr. Kiss Julianna, a Vajda-Papír Kft. gazdasági igazgatója szerint a válságmenedzsment sok időt vesz el mostanság, hiszen az elmúlt években az energia fókuszon kívül esett, nem kellett energiahiánnyal és magas árakkal szembenézni, most viszont annál inkább. A Vajda-Papír nemcsak feldolgozó- hanem alapanyagtermelő gépekkel is rendelkezik, energiaigényes ágazatban működik. A tervezés most már a jövő évi költségvetésről szól, amelyben olyan kérdések merülnek fel (árfolyam, energiaárak stb.), amelyekre talán még senki sem tudja a pontos választ.

A HRP Europe kereskedőként kis energiakitettséggel rendelkezik, ezért szerencsésnek vallhatja magát. Amíg a kedvező finanszírozási források kitartanak, nem érheti őket nagyobb baj – mondta Máté Béla, a HRP Europe Kft. pénzügyi vezetője. Mint elmondta, létszámban nagyon nehéz fejleszteni, de a kollégákban lévő minőségi lehetőségeket jobban szeretnék kihasználni.

Moiskó János, a KÉSZ Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese azt mondta, vannak energiaigényes és kevésbé energiaigényes üzletágaik is. „Nem válságot, inkább valóságot” kezelnek - nem tudni, hová nézzenek: rengeteg olyan szabad gyök van jelenleg a gazdaságban, amely a privát életünket, a munkahelyi pozíciónkat és az üzleti kilátásainkat is rendkívül bizonytalanná teszi. Tartják a stratégiájukat, illesztve a jelenlegi helyzethez. Nem mondanak le az ingatlanfejlesztésekről és az energiahatékonysági projektekről.

Hogyan kezelik a kockázatokat?

Kozmáné Dr. Kiss Julianna (Vajda-Papír Kft.) elmondta: árbevételük durván fele exportból jön, az árfolyamkockázatok kezelésében ez jelentős előnyt jelent. A kamatkockázatok kezelésében keresik a lehetőségeket, de szerencsések, amiért a Növekedési Kötvényprogramban kötvényeket tudtak kibocsátani jó kamatkörnyezetben, és ez a beruházásuk finanszírozására elengedő volt.

Moiskó János (KÉSZ Holding) a partnerek minősítésének a fontosságát emelte ki, piaci és közbeszerzés jellegű megrendeléseik aránya egyébként 80-20% az építőipari területen.

Máté Béla szerint a HRP Europe devizakitettsége kritikusan nagy, mert külföldi devizában vásárolnak, és forintban adnak el, de a devizapolitikájukat szerencsére 30 év munkájával alakították ki, és a devizakockázat előnyöket is jelent, amit sikerült kihasználniuk. Az idei évet még támogathatja az is, hogy készleteik nagy része nem a mostani árfolyamon került beszerzésre.

Mit látnak a bankoknál?

Kozmáné Dr. Kiss Julianna (Vajda-Papír Kft.) szerint a bankok egyre óvatosabbak, és időt, és energiát igénylő elemzéseket, adatokat kell minden egyes kapcsolódásnál benyújtani nekik, a válaszaikkal pedig kissé lelassultak, miközben a cég inkább gyorsítani szeretne.

Moiskó János (KÉSZ Holding Zrt.) nem tapasztalt lassulást, sőt, inkább a verseny erősödését vették észre. A bankgaranciák éves díja ma 1% körül van, ez a legolcsóbb finanszírozási forma, ezen a területen érzékelik a banki versenyt. Szinte minden jelentős magyar bankkal van kapcsolatuk, a rövid lejáratú finanszírozási formák pedig még mindig adottak, a hosszúak a magas kamatok és a kockázatok miatt viszont érzékelhetően bezárulnak. Ingatlanfejleszt-finanszírozási céllal a KÉSZ Holding eurós kötvénykibocsátást tervez még az idei év végére és a jövő év elejére, szeretnék meglovagolni, hogy van állami kezességvállalás a nagyvállalatok számára.

Máté Béla (HRP Europe Kft.) elmondta: expanziós terveik vannak, nagyobb fejlesztésekhez és beruházásokhoz azonban nem kérnek finanszírozást. Akvizíciókhoz a forintalapú finanszírozás mostanában nem fog menni, devizaalapon hajtanák ezt végre.

Az emberi kéz felszabadítása: automatizálás a számlafeldolgozásban

Poór Károly, a Dataxo Group Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja előadásában elmondta, hogy a cégek több mint 68%-a ma itthon gyakorlatilag humán interfészt játszik egymással, ami a számlaadatokat illeti. Mindeközben már léteznek olyan megoldások, ahol a számlaadatok feldolgozása emberi részvétel nélkül is megoldható lenne. Van egy komoly bizalmatlanság a nem papír alapú megoldásokkal szemben – emelte ki a szakember. Éves szinten nagyjából 700-800 millió számlát fogadnak be a magyar cégek, ennek a munkaerőköltsége minimum 56 milliárd forint.

