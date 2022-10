Megtorpant az emelkedés, a magyar tőzsdét is megütötték

A tegnapi napot ismét szép pluszban zárták a vezető amerikai részvényindexek, ma reggel azonban Ázsiában már felemás volt a hangulat. Az európai tőzsdéken is megtorpanni látszik az emelkedés, a nyitást követően esésben vannak a vezető börzék. A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján pedig Amerikában is mínuszos nyitás várható. Ma is érkeznek fontos gazdasági adatok, délelőtt az euró övezeti inflációs adatokat közlik, illetve közzéteszik az amerikai lakásépítési engedélyek szeptemberi alakulását, amely a Fed szigorítása szempontjából fontos, este pedig érkezik a Fed bézs könyve is, idehaza pedig ma kerül megrendezésre a Budapest Economic Forum , ahol elhangozhatnak piacmozgató kijelentések.