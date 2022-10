Mindenki a digitalizáció felé menekülne, de még azt sem látjuk, mi jön most

Portfolio 2022. október 19. 14:56

Az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére 3-5 éves időtávon a vállalatvezetők céljai változatlanok, a többség továbbra is optimista – derül ki a KPMG friss globális vezérigazgatói felméréséből, melyet a Portfolio szerdai Budapest Economic Forum konferenciáján mutattak be. A felmérés eredményei kapcsán tartott panelbeszélgetésből pedig az derült ki, hogy szinte minden cégvezető a digitalizációban látja a jövőt, ugyanakkor a bizonytalanságot tükrözi, hogy egyelőre azt is nehéz megmondani, mi áll előttünk a következő hónapokban.