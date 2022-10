Kedvezőtlen adatok jöttek, nagy mínuszban Amerika

A héten már 4 havi mélyponton is volt a gáz ára a holland TTF gáztőzsdén, egy rövid időre pedig úgy tűnt, hogy akár kétszámjegyű szintekre is süllyedhet a jegyzés. Ezt követően azonban ismételten az emelkedésé a fő szerep, miután az Európai Unió tagállamai továbbra sem tudtak közös nevezőre jutni az olyan, fontosabb témákban, mint például a gázársapka tervezete, vagy a közös uniós gázbeszerzés. Olyannyira, hogy az eredetileg két naposra tervezett csúcs akár szombatig is eltarthat. A német és a holland kormányok közötti ellentétek mellett úgy tűnik a magyar kormány is irányt váltott, miután az ársapka támadása mellett már a közös beszerzést is elkezdte támadni az Orbán-kormány.