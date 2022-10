Elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Portfolio 2022. október 21. 09:21

Bár a múlt hét második felében, valamint ennek a hétnek az elején láttunk egy komolyabb felpattanást a tőzsdéken, azért távolabbról nézve továbbra is jellemzően negatív hangulat uralkodik a globális részvénypiacokon, hiszen a magas infláció, a jegybanki szigorítás és a növekedéssel kapcsolatos aggályok dominálják a befektetői hangulatot. Emellett meg kell említeni a nemrég indult gyorsjelentési szezont, hiszen ez is mozgatja most a tőzsdéket, bár elsősorban még csak az USA-ban, Európában majd csak következő hetekben érkeznek egyre sűrűbben a jelentések, nálunk pedig majd csak november elején indult be a jelentési szezon. Ami a mai mozgásokat illeti, a kereskedési nap első részében esnek az európai tőzsdék, beleértve a magyar piacot is.