Hiába az utóbbi hónapok drámája, a Jefferies szerint csak most jöhet el a Manchester United ideje

Kisebb esésben zártak tegnap a Manchester United részvényei, miután az angol rekordbajnok közleményben tudatta a szurkolókkal, hogy Cristiano Ronaldo nem lesz a keret tagja a hétvégi, Chelsea elleni rangadón, azt követően, hogy hétfőn idő előtt távozott az Old Traffordról - írja a Marketwatch

Az ötszörös aranylabdás távozása miatt kialakult újabb dráma ellenére Randal Konik, a Jefferies elemzője elmondta, hogy a hosszú távú befektetőket továbbra is az MU részvényeinek vásárlására biztatja, mivel azzal, hogy a csapat hétről hétre egyre jobban teljesít, úgy a klub értéke is folyamatosan növekszik.

Számunkra egyértelmű, hogy a labdarúgás nem hasonlítható semmilyen más sportághoz a világon, a Manchester United közel 1 milliárd követője pedig páratlan elérést biztosít, emellett a vezetőség is fókuszált, a klub részvényei pedig elszakadtak a valós értéküktől

- írta Konik az ügyfeleknek szóló elemzésében.

A Manchester United részvényei idén 11,5 százalékos mínuszban vannak, az augusztusi 10,5 dolláros szintekről azonban már 45,7 százalékos emelkedésben is voltak a klub részvényei, miután szeptember elején a 15,3 dolláros szintig emelkedett az árfolyam. Fontos azonban megjegyezni, hogy a klubnak a Ronaldo körül kialakult helyzet mellett van nagyobb problémája is, ugyanis a csapat szurkolói az elmúlt hónapokban széles körben követelték a klub élén álló Glazer-család távozását, nemrég pedig Elon Musk is a klub megvásárlásával viccelődőtt.

