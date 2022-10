A világ legismertebb üzletemberei figyelmeztetnek a közeli katasztrófára

A legbefolyásosabb cégvezérek egymás után figyelmeztetnek az amerikai gazdaság állapota miatt. Az évtizedes csúcsokon lévő infláció, az orosz-ukrán háború, valamint a Fed egyre szigorúbb monetáris politikájának együttese pedig minden bizonnyal elhozhatja a recessziót, a kérdés már csak az, hogy mikor, és meddig tart majd ez az állapot.

Aggasztó számok érkeztek

A múlt héten publikált szeptemberi fogyasztói árindex adatok az árak 8,2 százalékos növekedéséről számoltak be az előző év azonos időszakához képest, ami ugyan jobb volt az augusztusi 8,3 százalékos értéknél, de elmaradt az elemzők által várt 8,1 százalékos szinttől.

Emellett további aggodalomra adhat okot, hogy az árak augusztusról szeptemberre 0,4 százalékkal nőttek, ami kétszerese az elemzők által várt 0,2 százalékos értéknek. Ennél is rosszabb volt a maginfláció alakulása, az augusztusi 6,3 százalékról szeptemberben már 6,6 százalékos volt ez az érték, ami szintén magasabb mint az elemzők várakozása.

Az inflációs nyomás növekedésével pedig könnyen lehet, hogy a Fed-nek nem csak, hogy tovább folytatnia, de tovább szigorítania is kellhet monetáris politikáján, ezt támasztja alá az is, hogy Patrick Harker, a philadelphiai Federal Reserve Bank elnöke a héten úgy fogalmazott, jó esélyt lát rá, hogy a kamatemelések jövőre is folytatódnak majd.

Az amerikai gazdaság növekedése már az első két negyedévben is zsugorodott, a két egymást követő negyedéves csökkenés pedig már technikai recessziót jelent a definíció szerint.

A félidős választások közeledtével ennek ellenére Joe Biden demokrata elnök többször is azt állította, hogy az Egyesült Államok el fogja kerülni a recessziót, és ha lesz is szó visszaesésről, az várhatóan csak mérsékelt lesz.

Hogy látják a problémát a legnagyobb vállalatok vezetői?

David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója nemrégiben úgy fogalmazott, hogy jó esély mutatkozik arra, hogy az amerikai gazdaság recesszióba zuhanjon, emellett figyelmeztette a befektetőket, hogy készüljenek fel az előttünk álló rázós, volatilis időszakra is.

Úgy gondolom, hogy ha kockázatalapú üzletet működtetünk, akkor most óvatosabban kell gondolkodnunk a kockázati étvágyunkról

– mondta Solomon, majd hozzátette, hogy a recesszió mélysége és időtartama főként a kormányzati politikától fog függeni.

Goldman Sachs CEO David Solomon says there is a good chance of a recession. Watch the video to learn more. https://t.co/qloaOBQMBz — CNBC (@CNBC) October 18, 2022

De nem Solomon volt az egyetlen, aki pesszimista a gazdaság jövőképét illetően:

Jeff Bezos egy kedd esti tweetben jelezte, hogy egyetért Solomon véleményével a közelgő recesszióval kapcsolatban.

Igen, a körülmények a jelenlegi gazdasági helyzetben arra utalnak, hogy húzzuk le a rolót

- írta Bezos.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v — Jeff (Bezos) October 18, 2022

Elon Musk szerint pedig az Egyesült Államok már túl van az inflációs csúcson, és a legnagyobb esélye jelenleg egy enyhébb recesszióra van, amely szerinte 18 hónapig tarthat majd.

Musk véleményét azon árucikkek áraira alapozta, amelyeket a Teslának be kell szereznie a gyártáshoz.

Meglehetősen jó rálátásunk van az árak alakulására, hiszen amikor több millió autót gyártasz, sok hónappal a felhasználásuk előtt kell megvásárolnod bizonyos árucikkeket, mert nem tudhatod mikor lesz szükséged rájuk

- mondta augusztus 4-én.

A JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon a múlt héten úgy fogalmazott, hogy az USA valószínűleg 2023 közepén kerülhet recesszióba, a már említett elszabadult infláció, a szigorú monetáris politikát folytató Fed, és az orosz-ukrán háború negatív hatásainak együttese miatt.

Ezek nagyon-nagyon komoly dolgok, amelyek szerintem az Egyesült Államokat és a világot - úgy értem, Európa már most is recesszióban van - is valamilyen recesszióba sodorják majd körülbelül hat-kilenc hónap múlva

- mondta Dimon a CNBC-nek adott interjúban október 10-én.

Dimon emellett felhívta a befektetők figyelmét, hogy az S&P 500 akár további 20 százalékos is zuhanhat, egy újabb 20 százalékos esés pedig sokkal fájdalmasabb lehetne az idei év eddigi részekben tapasztaltaknál.

Sundar Pichai, a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a vezérigazgatója szeptemberben az elmúlt évtized legnehezebb makrogazdasági körülményeinek nevezte a jelenlegi állapotokat.

Pichai felhívta a vállalat alkalmazottainak figyelmét az összefogásra, és a fegyelmezett magatartásra ezekben az időkben, emellett költségcsökkentő intézkedéseket is bejelentett, köztük a munkaerőfelvétel lassítását, mindezt annak ellenére, hogy a vállalat továbbra is bőven nyereséges.

