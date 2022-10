Fontos adatok érkeznek, milyen lesz a hangulat a tőzsdéken?

Portfolio 2022. október 24. 08:42

Gazdasági adatok tekintetében itthon a ma még nem lesz túl mozgalmas, csak a KSH friss kereseti statisztikáját lehet kiemelni. Külföldön viszont erősen indul a hét, hiszen jönnek az előzetes beszerzési menedzserindexek. Szokás szerint a nap első felében Európára figyelünk ebből a szempontból, majd délután a tengerentúlon is megérkezik a friss októberi adat. Az ázsiai tőzsdéken nagy esést láthattunk, a JPMorgan Asset Management vezető piaci stratégája szerint a hongkongi piacot több tényező együttesen is mozgathatta: nem örülhettek a befektetők a magasabb amerikai kincstári hozamoknak, de ennél fontosabb körülmény volt, hogy a befektetői várakozásokkal ellentétben nem jelentettek be különösebb politikai intézkedéseket a Kínai Kommunista Párt huszadik országos kongresszusán, amely a hétvégén zárult le. Egyelőre elszigetelt esetnek tűnik a távol-keleti tőzsdei esés, az előzetes adatok apján jó hangulatú piacnyitás jöhet Európában.