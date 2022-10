13 ezermilliárd forintnyi ütést okoz az atomreaktorok leállása a világ egyik legnagyobb energiacégének

Portfolio 2022. október 27. 11:15

Idén már hatodszor adott ki profitfigyelmeztetést, a francia energiacég, az EDF, a cég most azt közölte, hogy a korábban vártnál is nagyobb veszteséget okozhat az, hogy az év során hosszú ideig több atomreaktora is leállásra kényszerült, írja a Reuters.