Dízelhiányra figyelmeztetnek Európa nyugati feléből

Európa egyes részein hiány keletkezett dízelből – mondta a Repsol SA spanyol olajfinomító vezetője csütörtökön, az orosz gázolajszállítás kiesését és a franciaországi üzemanyagtermelés zavarait említve az okok között.

"Néhány európai országban kifogyunk a középdesztillátumokból" - mondta Josu Jon Imaz vezérigazgató egy rendezvényen. Ezzel azon olajtermékekre utalt, amelyek közé a dízel, a fűtőolaj és a repülőgép-üzemanyag tartozik. Az elkövetkező hónapokban magas dízelárak jönnek – helyezte kilátásba a Bloomberg szerint.

Európa régóta nettó importőre ezeknek az anyagoknak, a fogyasztás általában az évnek ebben az időszakában élénkül meg a téli fűtési szezon kezdete miatt. Az orosz szállítás leállítása mellett a keresleti oldalon álló vállalatok is hozzájárulnak most a hiányhoz: a drága földgáz helyett dízelüzemanyagot használnak. Az Egyesült Államokban is hiány van a készletekből.

Az Imaz szerint a közelmúltban Franciaországban lezajlott sztrájkok, amelyek miatt a finomítók nem működtek, szintén szűkősebbé tették a piacot, ami az import megugrását eredményezte.

A jelenlegi válság miatt a Repsol finomítói árrése októberben hordónként 26 dollárra emelkedett, ami jóval magasabb, mint a korábbi szintek, mondta Imaz. A negyedik negyedévre a vállalat legalább 15 dolláros hordónkénti értéket vár.

Címlapkép: Getty Images