Elindult a digitális jegybankpénz tesztje az 1,3 milliárd lakosú országban

Az Indiai Központi Bank megkezdte a digitális rúpia nagykereskedelmi kísérleti alkalmazását, amelyet heteken belül egy kiskereskedelmi kísérlet is követhet - számolt be a Finextra.

A nagykereskedelmi kísérleti CBDC-projekt "az állampapírokkal kapcsolatos másodlagos piaci tranzakciók elszámolására" összpontosít - áll a közleményben.

A CBDC használata várhatóan hatékonyabbá teszi a bankközi piacot, mivel a központi banki pénzben történő elszámolás csökkenti a tranzakciós költségeket azáltal, hogy így nem szükséges használni az elszámolási garanciális infrastruktúra vagy a kockázatcsökkentő biztosítékokat.

Az indiai központi bank kilenc bkereskedelmi ankot - State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank és HSBC - von be a kísérleti projektbe.

A jelenlegi pilotot további nagykereskedelmi CBDC-kísérletek - többek között a határokon átnyúló fizetések tesztje - követik majd, míg egy hónapon belül elindul a kereskedők és az ügyfelek bevonásával zajló kiskereskedelmi próbaüzem.

A kísérleti projektek nem sokkal azután kezdődnek, hogy a jegybank közzétette a CBDC-koncepcióját, amely szerint a digitális rúpia csökkentheti a fizikai készpénzkezeléssel kapcsolatos költségeket, növelheti a pénzügyi inklúziót, javíthatja a hatékonyságot és ösztönözheti az innovációt a határokon átnyúló fizetések terén.

Címlapkép: Getty Images