Hamarosan jön a Fed kamatdöntése, feszülten figyelnek a befektetők

A befektetők várakozása szerint ezúttal is 75 bázispontos kamatemelésre kerülhet majd sor. A magyar idő szerint este 19 órakor esedékes kamatdöntés előtt azonban erősödik a dollár és a vezető részvényindexek is mínuszban vannak, miután továbbra is erős munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából: az ADP jelentése szerint októberben 239 000 fővel nőtt a magánszektorban foglalkoztatottak száma, ami jóval magasabb mint az elemzők által várt 178 000 fős érték. A munkaerőpiac pedig egyike a Fed által figyelt legfontosabb mutatóknak