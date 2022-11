Elromlott a hangulat, az európai tőzsdék is lefordultak

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai, az elemzői várakozások alapján újra kiemelkedő eredményt érhetett el a vállalat, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a termékárak továbbra is magasan állnak, és a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Az Upstream és a Downstream szegmens is kiemelkedő eredményt érhetett el, ezzel magyarázható, hogy a Mol minden idők második legjobb eredményét szállíthatta a negyedévben. Fontos változás, hogy míg korábban forintban, most dollárban érkezett az elemzői konszenzus, és úgy tudjuk, hogy a Mol a negyedéves számait is dollárban teszi majd közzé.