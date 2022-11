Nyugat-Európában építkezik a magyar sikersztori, új vezér érkezik a fintech élére

A Dorsum évekkel korábban lépett a külföldi piacépítés rögös útjára, ám a régiós terjeszkedés után idén egy fontos momentumhoz érkezett a magyar fintech: egy londoni vagyonkezelőnél szereztek referenciát, ezzel pedig Nyugat-Európa kapuja is megnyílhat előttük. A terjeszkedési tervek megvalósítása nyomán a társaság felsővezetésében is változások lesznek, különválasztják az elnök-vezérigazgatói pozíciót: az elnök Kő Róbert marad, a vezérigazgatói székbe pedig Mészáros Mariann érkezik a Deutsche Telekom IT Solutions HR-vezetői pozíciójából. A szervezeti átalakulás hátteréről, a társaság létszámbővítési szándékáról, a HR-piaci kihívásokról és a stratégiai tervekről beszélgettünk az első számú vezetőkkel.

Fontos változások történtek a Dorsum felsővezetésében, elárulnátok nekünk, pontosan melyek ezek a változások és miről szólnak?

Kő Róbert: Szétválasztottuk az elnöki és a vezérigazgatói pozíciót, azért, mert eddig egyszerre próbáltam a felsővezetői kontrollt és iránymutatást megadni a meglévő csapatnak, másrészről pedig az üzletfejlesztést előre vinni, és ezt már soknak éreztem. Ameddig ez a két feladat lokációját tekintve Magyarországon és a környező országokban volt, és nem jelentett többnapos külföldi utazásokat, ez könnyebb feladat volt. Ám az elmúlt években Nyugat-Európa irányába terjeszkedtünk, már van ügyfelünk Londonban, Svájcban is építkezünk, én szeretném ezt a folyamatot végigkövetni.

Én ezentúl elnöki pozícióban megyek elöl, viszem a zászlót az új piacokon. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk, elfogadjanak minket, erre van szükség.

Hiszen ahol még nem vagyunk jelen helyi irodával, nincsenek helyi erőforrásaink, kevés helyi referenciánk van, ott elvárják, hogy legfelső szinten képviseljük a céget. Sokszor a kollégáknak is nagy segítség, ha ott vagyok velük, bennük is tartani kell az energiaszintet, a motivációt, mert nem mindig jönnek gyorsan az eredmények, kitartónak, türelmesnek kell lenni. Ezért kerestem magam mellé valakit, akiben megbízom, és aki továbbviszi a korábbi feladatokat és azt az értékrendet, amit eddig képviseltünk. Marianntól egyúttal azt remélem, hogy a Dorsum vezetéséhez hozzá tud tenni olyan szakmai értékeket és tapasztalatokat, amelyeket egy 300 fős cégnél nem lehet megélni, de egy nagyobb szervezetben, multi környezetben, több ezer főnél igen.

Fotó: Stiller Ákos

Mariann, te a Deutsche Telekom IT Solutions HR-vezető pozíciójából érkezel a Dorsum vezérigazgatói pozíciójába, egy 5000 fős IT-cég egyik legfontosabb vezetője voltál. Miért döntöttél a váltás mellett, és milyen célokkal érkeztél a Dorsumhoz?

Mészáros Mariann: 25 évet töltöttem el a Deutsche Telekom Csoportban, és 6 évet a Deutsche Telekom IT Solutionsnél HR-vezetői pozícióban. Egyrészt úgy érzem, a multinacionális karrieremben elértem a csúcsra, számomra ugyanis fontos az, hogy end-to-end folyamatokban gondolkozhassak, a területet stratégiailag komplexen vezethessem. A lokális vice president pozícióban ez még adott volt, de egy globális HR pozícióban ez nem feltétlenül így van, általában ott a szakma egy szeletét kell professzionálisan, országokat átívelően vinni; ez ugyanúgy egy nagyon szép vezetői feladat, ami azonban engem kevésbé motivál. Emellett a 6 éves munkám alatt mostanra szakmailag is elértem, valamint átadtam azt a tudást és képességet, ami lehetőséget adott a számomra, hogy átgondoljam, mi lehet az az új kihívás vagy terület, ahol ugyan „komfortzónán kívül”, de tovább fejlődhetek.

Egy közgazdász, ha kíváncsi, akkor csak akasztott ember nem lesz egy idő után.

Én üzleti területről érkeztem a HR-re, és mindig is szerettem volna visszatérni az üzlethez, mert a támogató és az üzleti funkció szerintem nem működik önmagában, és ennek vezetésében tökéletes kombó, ha valaki mindkét területet megtapasztalta.

Multi környezetből egy növekvő startuphoz érkezel, miért éppen a Dorsumot választottad?

Mészáros Mariann: A Dorsum piacvezető a területén, nagyon sok mindent elért, de egyúttal megvan benne a megújulásra való törekvés, hogy meglovagolja az új trendeket. Számomra nagyon fontos az innováció és a digitalizáció, illetve a humán faktor, vagyis az is, hogy mint munkáltató is vonzó legyen a vállalat. Azt gondolom, hogy a cég mérete és a jelenlegi növekedési elképzelések igenis megkövetelik azt, hogy fókuszáltabban tudjunk bizonyos területekre koncentrálni, ez automatikusan hozza magával azt, hogy a szerepeket újragondoljuk. Én nem hiszek abban, hogy egy multi vagy egy kkv jobb, mindkét formának megvannak az előnyei és a hátrányai, de egy jelentős multis tapasztalat tud hozzáadott értéket teremteni kkv környezetben. Vezetés és vállalati kultúra területén sok tapasztalatot szereztem, ez hasznos tudás lehet egy növekedési ugrás fázisában lévő vállalat esetében. A külföld felé fordulás mellett a „háttérország” tudatos menedzselése azonos fontossággal bír, egyben a komplexitás növekedése másfajta kultúrát követel meg a vállalattól, másfajta mindsetet és hozzáállást a munkavállalóktól.

A külföldi terjeszkedés eddig is a zászlótokra volt tűzve, milyen további lépéseket terveztek? Milyen új piacokat céloztatok meg, és hogyan léptek ki ezekre?

Kő Róbert: Az idei év hozta meg azt a momentumot, hogy van egy komoly referenciánk Londonban, a Sarasin & Partners vagyonkezelő cég. Korábban egy visszafogott útkeresés zajlott a külföldi piacainkon, de most bizonyítani tudtuk, hogy képesek vagyunk egy jelentős nyugat-európai projektet sikerrel teljesíteni. Építenünk kell a külföldi kapcsolatokat, ami nagyon jól sikerült Magyarországon és egy-két környező országban, ezt a tapasztalatot kell továbbvinni. De itt más a kultúra, más a piac működése, ehhez pedig sokkal több figyelem és idő kell.

A Dorsum hazai viszonylatban a területén nagy cégnek számít, ám nemzetközi szinten a kisebb társaságokhoz tartozik. Azt gondolom, hogy egy ekkora szervezetnél a menedzsment tudása, minősége és a személyek meghatározzák az utunkat, hogy mire van lehetőségünk. Persze lehet implementálni piaci struktúrákat, de a saját irányunkat kell megtalálni, ebben segíthet most nekünk Mariann.

Fotó: Stiller Ákos

Mariann, neked ezres nagyságrendben kellett IT-szakembereket felvenned multi környezetben, erre a fajta tapasztalatodra is szükség lesz most? A nemzetközi terjeszkedéssel együtt személyi állomány tekintetében is növekedést terveztek?

Mészáros Mariann: 1000 fő felvétele kihívást jelent a multinacionális cégeknek is, nem volt ez másképp a mi esetünkben sem az előző munkahelyemen. A vezérigazgatók többségének ma egyrészt technológiai újításokkal és váratlan piaci kihívásokkal kell megküzdeniük, emellett azonban kritikussá válik az emberi erőforrások (munkavállalási és -végzési képességek) megteremtése a cégek életében. Az IT-szakma ebből a szempontból kifejezetten nehéz helyzetben van, hiszen a globalizálódó munkaerőpiacon nehezebb megtalálni itthon a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalókat. A Dorsum esetében ugyan nem ezres nagyságrendű állományfejlesztésről lesz szó, de a nemzetközi terjeszkedés miatt kétségtelenül szükség lesz új munkavállalók felvételére, hiszen ez automatikusan erőforrás-többleteket követel meg. Egy kézenfekvő példa, hogy amikor nemzetközileg erősebb hangsúlyt kap a vállalat, akkor a nyelvtudás képessége is felértékelődik a szakmai tudás mellett. Azonban a humánerő megléte nemcsak mennyiségi kérdés, hanem a belső erőforrások hatékony menedzselése, a munkaerő tudatos képzése szintén ide tartozik.

A piacon ma az lesz a nyertes, aki termékben, technológiában újítani képes, hozza az elvárt színvonalat, és munkáltatóként megfelelő jövőképet képes biztosítani, emellett megérti, hogy a „win-win” - legalábbis egy adott vállalaton belül - a munkáltatói és munkavállalói igények és lehetőségek együttese, azaz a rugalmasság felértékelődik.

Kő Róbert: Ma, ha a nálunk dolgozó 300 főből 50-en szeretnének külföldi projekteken dolgozni, mert ez személyes motivációt jelent nekik és szeretnének fejlődni, egyelőre nem tudjuk felajánlani, mert még nem tartunk ott a külföldi piac fejlesztésében, a megfelelő projektméretben és számban. Másik oldalról a szakmai- és termékvonalba a Dorsum sokat fektetett az elmúlt időszakban, hogy a cégnek ma legyen egy olyan wealth management tudása, terméke, amely versenyképes a nemzetközi piacon. De ha ezt a tudást nem tudjuk karbantartani, elévül. És azt a több millió eurós befektetésünket, amit fejlesztési, piacfelmérési feladatokra költöttünk, újra meg kell tenni, új innovációs pályázatokat kell megnyerni.

Most jók vagyunk, de hogy három év múlva is így lesz-e, azt az előttünk álló hároméves út fogja eldönteni.

Fotó: Stiller Ákos

A hazai piac, a meglévő ügyfelek hogyan profitálhatnak abból, hogy külföldön terjeszkedtek?

Kő Róbert: Nagyon sok külföldön szerzett tudást és termékfejlesztési tapasztalatot tervezünk visszahozni a magyar piacra, itt is növekedni, erősödni szeretnénk. Ma már egyre szofisztikáltabb az a döntés, hogy egy szereplő kivel szeretne fejleszteni. Nemcsak egy adott problémát pipálnak ki, hanem partnert keresnek, olyat, aki jövőképet is tud biztosítani. Meg kell mutatnunk, ha egy core értékpapír-számlavezető rendszerrel indulunk el, akkor erre építve tudunk hozni privátbanki, prémium banki, ESG vagy digital asset megoldásokat is. A csapatban megvan az a fajta képesség, hogy ha megismerünk egy ügyféligényt, azt át tudjuk formálni termékké, és paraméterezhetővé tesszük a részeit, hogy a következő ügyfelekre is rászabhassuk a folyamatokat.

Az IT-szakmában különösen elterjedtnek számít az otthoni, távoli munkavégzés, ám a pandémia nyomán kialakult új hibrid struktúrákat a mai napig csiszolják a vezetők és a szervezetek. Szerintetek hogyan lehet a home office és az irodai munka közötti egyensúlyt megteremteni egy szervezeten belül?

Mészáros Mariann: Ma az IT-szakmában, ha bármelyik vezető azt mondaná, hogy a munkavállalóknak vissza kell térni az irodákba, az egy olyan mértékű elkötelezettség-romlást eredményezne a szervezetnél, amit a vállalatvezetők egyszerűen nem engedhetnek meg.

Soha nem fogunk visszaállni arra, hogy mindenki öt napot és nyolc órát dolgozik a munkahelyén, ez egy olyan tény, amely ellen lehet érvelni, de nem érdemes.

A hibrid munkavégzésé a jövő, ám kizárólag home office-ban sem tud hosszú távon hatékonyan működni egy szervezet. Ugyanis az innovációhoz, a kreatív munkavégzéshez szimplán eredményesebb a fizikai jelenlét, egymás személyes inspirálása. A személyes közeg képes olyan hozzáadott értéket adni, amit a legjobb digitális eszközök sem képesek megteremteni. De nagyon fontos a vezetőknek megtervezniük, hogy hogyan töltik fel tartalommal azt az időszakot, amit a munkavállalók az irodában töltenek. Bízom benne, hogy az egyensúlyt itt is megtaláljuk majd.

Címlapkép: Mészáros Mariann, Kő Róbert Fotó: Stiller Ákos