Tovább folytatódhat az esés a tőzsdéken

Az előző napot komoly mínuszban zárták a vezető amerikai részvényindexek, miután a Fed 75 bázispontos kamatemelését követő sajtótájékoztatón Jerome Powell kijelentette , hogy a kamat a vártnál magasabb szinten tetőzhet, valamint még koránt sincs vége a kamatemelési ciklusnak. Ezt követően ma reggel az ázsiai tőzsdéken is kedvezőtlen volt a hangulat, és Európa is mínuszban nyithat. Amerikában pedig a tegnapi esést követően kisebb pozitív irányú korrekcióval indulhat a nap. Makro fronton ma itthon az MNB szokásos havi statisztikái jönnek a hitelintézetek mérlegéről és a kamatokról. Azonban nem maradunk kamatdöntés nélkül, hiszen a Bank of England döntéshozói ülnek össze magyar idő szerint kora délután.