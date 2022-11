Amerika is őrködne az európaiak személyes adatai felett - Jobb dolga lesz így az adatainknak?

Október 7-én Joe Biden aláírt egy új elnöki rendeletet az elektronikus kommunikáció nemzetbiztonsági célú megfigyelésének szabályairól, amellyel létrehozta többek között a Data Protection Review Court (DPRC), vagyis az Adatvédelmi Felülvizsgálati Bíróság nevű intézményt. Egy új felügyeleti szerv, a Polgáriszabadság-védelmi tisztviselő (Civil Liberties Protection Officer, CLPO) fogja először megvizsgálni a panaszokat, átvéve ezt a feladatot a jelenleg szinte hatalom nélküli ombudsman-tól. A cél, hogy ezzel elháruljon az akadály az európai személyes adatok USÁ-ba történő továbbítása elől, amelynek oka, hogy az amerikai és külföldi állampolgároknak nincsenek azonos jogai az amerikai nemzetbiztonsági célú megfigyeléssel szemben. Annak ellenére, hogy az Unió részéről fennáll a politikai akarat, hogy ezt a rendeletet elfogadják, mint amely megfelelő védelmet nyújt az európaiaknak, az adatvédelmi szakma szkeptikus.

Mi történt?

Az olvasó valószínűleg hallott a két Schrems-ügyről az Európai Bíróság előtt, amelyben, a bíróság megsemmisítette a „Biztos kikötőt” (Safe Harbour), majd az “Adatvédelmi Pajzsot” (Privacy Shield), a két egymást követő keretrendszert, amelyek lehetővé tették, hogy európai adatkezelők amerikai üzleti vállalkozásoknak továbbítsanak személyes adatokat. Ehhez ezeknek az amerikai cégeknek el kellett fogadniuk a keretrendszernek az európai előírásokkal harmonizált követelményeit. Az ügyek Snowden azon leleplezéseit követték, hogy az USA tömeges és válogatás nélkül megfigyeli külföldiek digitális kommunikációját.

Amikor Biden beköltözött a Fehér Házba, Európa bízott a transzatlanti együttműködés újraélesztésében, többek között létrejött a Transzatlanti Kereskedelmi és Technológiai Tanács, és evidens volt, hogy a kereskedelmi, de még inkább a technológiai együttműködés nem lehetséges az adatok szabad áramlása nélkül. Az ukrajnai háború is megerősítette, hogy a szövetségeseknek szorosabban kell együttműködniük. Tavasszal közzétették a politikai megállapodást az új rendszer elveiről – aztán több, mint hat hónapba tellett, hogy az USA megtegye az első lépést. Azután viszont egy héttel azután, hogy az elnök aláírta a rendeletet, az igazságügy-miniszter nyilvánosságra hozta az új felülvizsgálati bíróság eljárásrendjét. Az adatvédelmi szakma és az adatvédelmi civil szervezetek véleménye (ideértve az amerikaiakét is) azonban nem túl biztató.

Mi várható?

A politikai akarat és az ügy jelentősége az jelenti, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata 2023 tavaszára várható. A Bizottság a döntést megelőzően megkéri az Európai Adatvédelmi Testület és valószínűleg az Európai Adatvédelmi Biztos (egyben a testület egyik tagja), valamint a tagállamokat képviselő szakértők egy bizottságának véleményét. A Bizottság valószínűleg úgy dönt, hogy fenntartja az Adatvédelmi Pajzs mechanizmust és emellett megállapítja, hogy nem áll fenn az európai adatvédelmi elvei megsértésének kockázata az amerikai hatóságok részéről. Ez azt jelenti, hogy az adattovábbítás lehetséges kiegészítő védelmi intézkedések és adminisztratív terhek nélkül, kivéve egyet: hogy az adatok fogadója regisztráljon az Adatvédelmi Pajzsra és betartsa annak követelményeit és aláírja a minden adatfeldolgozó számára kötelező szerződéses kikötéseket, amelyekre egy általános mintát tett közzé a Bizottság.

Az első reakciók ugyanakkor szinte biztossá teszik, hogy a végső szót majd az Európai Bíróság mondja ki. Az eljárástól függően évekig tarthat a procedúra, de nem kizárható egy ideiglenes intézkedés, amely felfüggeszti a rendszer alkalmazhatóságát. Másrészt viszont a Bizottság döntéséig vagy a felfüggesztés után is esetleg hivatkozhatnak az adatkezelők az elnöki rendeletre az Amerikába történő adattovábbítás kockázatainak értékelésekor, bármennyire kockázatos is ez a megoldás. A folyamatban lévő viták mellett, hogy a Schrems-II ítélet kizárja-e, hogy arra jussanak, hogy egyes esetekben nincs meg annak a kockázata, hogy hatóságok Európában törvénytelennek számító módon férnek hozzá személyes adatokhoz, van egy másik akadály is: a jogorvoslati eljárás (mint látni fogjuk ez a központi elem) csak egy „jogosult” államra vagy gazdasági csoportosulásra („economic integration”) érvényes. Ennek feltétele pedig más mellett az is, hogy a gazdasági csoportosulás tagállamai megengedik vagy várhatóan meg fogják engedni személyes adatok üzleti célú cseréjét ezen tagállamok és az Egyesült Államok között. Amikor a bizottsági határozat hatályba lép, az EU jogosulttá válik, de addig nem feltétlenül.

Egyébként érdekes megemlíteni, hogy miért kell az uniót gazdasági csoportosulásként figyelembe venni. Azért, mert van egy másik feltétel is: hogy a megfigyelési törvények és gyakorlat összhangban legyen az USA követelményeivel, amelyekről feltételezzük, hogy megfelelnek az európai szabályoknak. Egyes EU tagállamokban a gyakorlatban nem ez a helyzet – nagy különbség ugyan ezek javára, hogy az adatvédelmi hatóságok és bíróságok és végső soron az Európai Bíróság, megtilthatja a törvénytelen gyakorlatot és lehetővé teszi a megfigyelt személyek számára a jogorvoslatot.

Kiállja-e az új rendszer a bíróság próbáját?

A kritikus pont az újonnan létrehozott bíróság szerepe: alaposabban elolvasva az új USA rendszer nem felel meg az EUB jogorvoslatról megfogalmazott követelményeinek. Erre vezetett többk között az NOYB, Maximilian Schrems civil szervezete valamint az American Civil Liberties Union és a Trans Atlantic Consumer Dialogue első elemzése.

Több olyan szempontra is rámutatnak ezek a szervezetek, ahol az európai szabályoknak csak formailag felelnek meg. Persze olyan panaszokat is lehet hallani, hogy az USA polgárainak sincs elegendő joguk az állami megfigyeléssel szemben, de ezt még súlyosbítja a különbség az amerikai és külföldi állampolgárok kezelése között, amelyet az új rendszer megpróbál kezelni, de nem tesz azonossá.

A lényeg, hogy az új Adatvédelmi Felülvizsgálati Bíróság több hiányosságtól is szenved. Az EU bíróságának esetjoga szerint a bíróságkénti elismerés fő feltételei az alábbiak: Jogszabály hozza létre, legyen állandó, független, döntései legyenek kötelezőek a felekre és egy „inter partes” eljárásrend, vagyis a felek lehetősége álláspontjuk képviseletére. Az új DPRC nem lesz része az USA bírósági rendszerének, hanem az Igazságügyi Minisztérium szervezetén belül jön létre. Tagjai kiválasztásának és védelmének és az összeférhetetlenség elkerülésének egyes szabályai igyekeznek a függetlenséget biztosítani, de egyben korlátozzák is a potenciális tagok körét. Eljárásrendjét az igazságügy-miniszter határozza meg, de a közzétett szabályzat nem tartalmaz sok részletet.

Amit látunk, nem ad azonban sok okot az optimizmusra: a panaszos nem léphet közvetlenül kapcsolatba a bírósággal, hanem egy speciális ügyvéd fogja képviselni. Úgy tűnik, hogy a fellebbezést (felülvizsgálati kérelmet a CLPO felügyeleti döntése ellen) is a „jogosult ország megfelelő hatósága” nyújtja be. Ezután a speciális ügyvéd tehet fel kérdéseket a panaszosnak. A speciális ügyvéd kommunikációja a panaszossal korlátozva lesz, hogy az USA bizalmas információt megőrizzék: ezeket a kérdéseket először megvizsgálja a bíróság, hogy nem tartalmaznak-e amerikai államtitkot. Így tehát valószínűleg a konkrét kérdéseket le fogják tiltani.

Magától értetődik, hogy ha a CLPO határozata a megfigyelést végző intézményre hátrányos, ez az intézmény vagy alkalmazottai is fellebbezhetnek – ebben az esetben a megfigyelt személyt nem is tájékoztatják ezen felülvizsgálati kérelem létezéséről, felülvizsgálatáról és eredményéről. Ami még zavaróbb, a bíróság ítéletét se közlik a panaszt tevő külföldi polgárral, a tájékoztatás arra a tényre korlátozódik, hogy a megfigyelés jogszerű volt vagy jogszerűtlen, és ha jogszerűtlen volt, hogy azt orvosolták. Így tehát valószínűleg kártérítés se várható, csak törlik a jogszerűtlenül megszerzett adatokat és leállítják a megfigyelést.

További kritikák

Az új bíróság nem lesz része az USA bírósági rendszerének, és noha függetlenségének biztosítására vannak eszközök, mégis az USA államigazgatásának része. Állandóságát illetően is felmerülhetnek kétségek.

Bármennyire fontos a jogorvoslat, vannak más megvizsgálandó pontok is. Az első kifogás az új rendszerrel szemben az volt, hogy elnöki rendelettel és nem törvénnyel hozták létre. Első ránézésre ez nem zárja ki a megfelelőségét: egyrészt törvényeket is lehet módosítani és az Európai Bizottság megfelelőségi határozata tartalmaz egy lejárati klauzulát („sunset clause”) – ha egy felülvizsgálat során nem állapítják meg, hogy a rendszer változatlanul megfelel az uniós szabályoknak, a határozat egy idő után hatályát veszti (ez a megfelelőségi határozatoknak viszonylag új eleme, ez az időszak az Egyesült Királyság esetén a maximális négy évben lett meghatározva). A megfelelőségi határozat rendszerének az első Schrems ítélet utáni módosítása és a GDPR egyaránt lehetővé teszi, hogy a Bizottság visszavonja a megfelelőségi határozatot, ha egy jelzés (például egy adatvédelmi hatóság részéről) nyomán úgy találja, hogy az Egyesült Államok nem felel meg a megfelelőségi követelményeknek.

Van azonban egy rejtett probléma: az elnöki rendeletek nem mind nyilvánosak, és egy nyilvános rendelet módosítható – például hatóköre szűkíthető – egy nem nyilvános rendelettel vagy akár egy Elnöki Politikai Irányelvvel (PPD) – ez utóbbit gyakran bocsátanak ki biztonsági ügyekben, ebben a formában (konkrétan a 28-as számúval) iktatta be például az Obama-kormányzat az Adatvédelmi Pajzsot.

A felügyeletnek és a jogorvoslatnak a megfigyelés jogszerűségét nyilvánvalóan bizonyos elvek és szabályok alapján kell megítélnie. Az Európai Bíróság (az adatvédelmi irányelv és utódja, a GDPR alapján) ezeket úgy fogalmazta meg, hogy csak a szükségesnek megfelelően és a kockázatokkal arányos mértékben jogszerű a magánszemélyek megfigyelése. Ezeket valóban előírja az elnöki rendelet és ez fontos javulás az Obama-féle PPD 28-hoz (az Adatvédelmi Pajzshoz) képest. Az adattakarékosság elve, a tárolási idő korlátozása és az adatminőség követelménye is megfogalmazásra került. A bírálók azonban rögtön rámutatnak, hogy ezeket, köztük főleg az arányosságot, nem definiálja, hanem az amerikai jogrendben szokásos értelmezésükre hivatkozik. Általános vélemény, hogy főleg az arányosságot nem azonosan értelmezik Európában és Amerikában.

Másik lényeges különbség, hogy a rendelet csak az átfogó megfigyelésre vonatkozik. Max Schrems szerint erről az Adatvédelmi Pajzsról szóló tárgyaláson kérdést tettek fel az európai bírák. Azt a példát idézték fel, amikor a megfigyelés csak a Közel-Keletre irányuló kommunikációt érinti, az az USA hatóságai szerint már célzott megfigyelés, míg ez sokmillió ember sokmilliárd üzenetét érintheti. Ez a különbség végül nem talált utat az ítéletbe, mert a rendszer sok más, súlyosabb hiányossága elegendő volt a megsemmisítéshez.

Van remény?

A megfigyelésre vonatkozó legkritikusabb jogszabályt, a Külföldi Hírszerzési Megfigyelési Törvényt (FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act) jövőre meg kell újítani, és ha előírásait közelebb hozzák az európai normákhoz, a fenti problémák egy része orvosolható lehet.

Van néhány módja a kockázatok csökkentésének, például a SWIFT által alkalmazott: az európai tranzakciók adatai az európai cég égisze alatt futnak, Európában tárolódnak és a cégstruktúra nem teszi lehetővé, hogy az amerikai leányvállalat utasítást adjon európai leányának. Meg kell azonban említeni, hogy a másik kockázati tényező, a C.L.O.U.D. törvény, amely lehetővé teszi az USA hatóságainak, hogy amerikai cégek által Európában tárolt adatokhoz hozzáférhessenek, pont arra jött létre válaszként, hogy a Microsoft annak alapján emelt kifogást egy adathozzáférési igény ellen, hogy az adatokat Európában tárolja, míg a Google arra hivatkozott, hogy nem tudja, hogy az adatok az USÁ-ban vannak-e vagy azon kívül. Az első fontos megfigyelési eszköz, a P.A.T.R.I.O.T. törvény pedig szintén rendelkezett a nemzetbiztonsági akciók területenkívüli jogosultságáról, beleértve olyan cégeket is, akiknek üzleti kapcsolatuk van az Egyesült Államokban (ami lehetővé teszi más területen is, hogy külföldi cégek amerikai bíróságok előtt perelhetőek legyenek) vagy akár amerikai leányvállalatot fenntartó külföldi anyavállalatokat.

Ha lesz egy megfelelőségi határozat a Bizottság részéről, ez némi haladékot ad a cégeknek, de senki se tételezze fel, hogy ez a határozat örök időkre hatályban lesz, hacsak nem lesznek további változások a külföldiek megfigyelését szabályozó amerikai jogi környezetben.

