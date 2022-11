Meglepetésre összeborul az Apple és a PayPal a fizetéseknél

A PayPal és az Apple megállapodást kötött arról, hogy elkezdik elfogadni egymás fizetési megoldásait a különálló ökoszisztémáikon belül.

Az okostelefon-gyártó és a fizetési óriás megállapodott abban, hogy az amerikai kereskedők a PayPal és a Venmo iOS-alkalmazásokon keresztül érintés nélküli fizetéseket fogadhatnak az iPhone-okon - az Apple új Tap to Pay technológiáját használva. Az Apple Pay pedig opcióként bekerül a PayPal márkafüggetlen pénztárfolyamataiba a kereskedői platformokon - írja a Finextra.

Szintén a megállapodás része, hogy jövő évtől az amerikai ügyfelek a PayPal és a Venmo saját márkás hitel- és betéti kártyáit is hozzáadhatják az ügyfelek az Apple Wallethez.

A már messze nem csupán telefongyártóként, hanem technológiai és szoftvernagyhatalomként működő Apple és a fizetési óriás PayPal egymásra találása szokatlannak tűnhet, hiszen különösen az Apple ritkán barátkozik a versenytársaival. Ugyanakkor a fizetési piacon az átjárhatóság megteremtése másképpen nem nagyon lehetséges, és ez alapozhatja meg hosszú távon a rendkívül erős piaci pozícióik megtartását.



Márpedig az Egyesült Államokban is több olyan fizetési megoldás csíráját vetették el, mely tágabb értelemben új versenytársakat szülhet számukra. Ilyen a szövetségi szintű instant fizetési rendszer (FedNow), de ehhez hasonló a digitális jegybankpénz-projekt is, és természetesen rengeteg a versenyben részt vevő fintech és hagyományos bank is.

Címlapkép: Getty Images