Feszülten várják a befektetők az esti választást

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék pluszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,27 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,23 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,08 százalékot emelkedett.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,28 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,05 százalékot eshet, míg a FTSE 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a devizatartalék októberi alakulása, ami szintén egy nagyon fontos közlés, az MNB ugyanis a devizatartalék terhére biztosítja az energiavásárláshoz szükséges devizát az MVM-nek. Noha az októberi adatban ez még csak részlegesen látszik majd, fontos látni, mennyi tartalékkal fordulunk rá a fűtési szezonra. Jön még idehaza ipari statisztika szeptemberből, valamint kiskereskedelmi adatközlés is. Az Eurostat is közöl kiskereskedelmi adatot az eurózónára vonatkozóan, és ekkor tartják a kongresszusi választásokat az Egyesült Államokban is.

2022. november 7-13. makronaptár Magyar makrogazdaság november 7. hétfő 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák szept. november 7. hétfő 9:00 KSH Szálláshelyek forgalma szept. november 8. kedd 8:30 MNB Devizatartalék (előzetes) okt. november 8. kedd 9:00 KSH Ipar (első becslés) szept. november 8. kedd 9:00 KSH Kiskereskedelem szept. november 9. szerda 9:00 KSH Infláció okt. november 9. szerda 9:00 KSH Külkereskedelem (első becslés) szept. november 9. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 9. szerda 11:00 PM Előzetes ÁHT okt. Nemzetközi makrogazdaság november 7. hétfő 3:00 Kína Külkereskedelem okt. november 7. hétfő 8:00 Németo. Ipari termelés szept. november 8. kedd USA Kongresszusi választások november 8. kedd 11:00 EU Kiskereskedelem szept. november 9. szerda 2:30 Kína Infláció okt. november 10. csütörtök 14:30 USA Infláció okt. november 11. péntek 8:00 UK GDP Q3 november 11. péntek 17:00 USA Michigan-index nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -1,1 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 32,7 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 6,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 40,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 25,1 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 32 827 1,3% 0,3% 12,0% -9,7% -9,6% 39,3% S&P 500 3 806,8 1,0% -1,7% 4,6% -20,1% -19,0% 46,9% Nasdaq 10 977 1,1% -3,8% -0,6% -32,7% -32,9% 73,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 527,64 1,2% -0,2% 1,5% -4,4% -7,0% 20,0% Hang Seng 16 595,91 2,7% 13,0% -6,4% -29,1% -33,3% -42,8% CSI 300 3 775,3 0,2% 7,6% -0,8% -23,6% -22,0% -6,9% Európai részvényindexek DAX 13 533,52 0,5% 2,1% 10,3% -14,8% -15,7% 1,2% CAC 6 416,61 0,0% 2,4% 9,4% -10,3% -8,9% 17,1% FTSE 7 299,99 -0,5% 2,9% 4,4% -1,1% -0,1% -2,8% FTSE MIB 23 493 0,9% 3,7% 12,4% -14,1% -15,5% 2,3% IBEX 7 962,3 0,2% 0,1% 7,1% -8,6% -12,8% -22,2% Régiós részvényindexek BUX 43 812,28 2,8% 6,7% 10,8% -13,6% -20,5% 10,1% ATX 3 139,68 1,6% 6,9% 13,9% -18,7% -19,1% -8,0% PX 1 233,21 0,9% 4,1% 5,5% -13,5% -10,4% 16,8% WIG20 52 682,32 0,7% 4,5% 12,3% -24,0% -29,6% -19,1% Magyar blue chipek OTP 9 910 3,8% 9,7% 21,5% -40,3% -47,7% -5,2% Mol 2 690 2,1% 8,3% 4,7% 6,7% -2,4% -16,5% Richter 8 345 1,8% 2,0% 6,2% -4,4% -4,8% 21,2% Magyar Telekom 302 1,7% 1,7% 3,6% -26,6% -31,0% -37,0% Nyersanyagok WTI 91,79 -0,9% 6,1% 3,3% 22,0% 12,9% 60,5% Brent 98,07 -0,7% 2,3% 0,1% 25,1% 18,3% 53,7% Arany 1 679,35 0,4% 2,5% -1,3% -7,8% -7,2% 31,8% Ezüst 20,92 1,5% 8,9% 3,3% -10,1% -13,0% 23,3% Devizák EURHUF 400,3 -0,5% -2,4% -5,5% 8,6% 11,6% 28,4% USDHUF 400,3200 -1,6% -3,5% -7,6% 23,5% 28,9% 48,7% GBPHUF 460,2200 0,1% -3,1% -4,7% 4,8% 9,8% 30,0% EURUSD 1 1,1% 1,2% 2,2% -12,1% -13,5% -13,6% USDJPY 147,2300 0,0% -0,9% 1,4% 27,9% 29,8% 29,1% GBPUSD 1,1463 1,6% -0,4% 3,0% -15,4% -15,0% -12,8% Kriptovaluták Bitcoin 20 590 -2,7% 0,4% 5,4% -55,4% -66,3% 188,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 1,3% 3,4% 8,5% 181,1% 190,0% 81,9% 10 éves német állampapírhozam 2,32 1,5% 8,1% 5,8% -1 398,3% -933,0% 600,0% 10 éves magyar állampapírhozam 10,16 -4,2% -0,7% 1,2% 121,8% 156,6% 318,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

