Pluszban zárt Amerika a választás napján, közben ütik a kriptókat

A hazai prémium szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett. A közelmúltban tapasztalható fellendülés után a fogyasztás eddigi növekvő trendjét a magas infláció, a magasabb polci árak és a megemelt adók egyre érzékelhetőbb módon lefékezték – írja a Zwack frissen megjelent negyedéves jelentésében. A működési környezetben tapasztalható kihívások a friss számokon is meglátszottak, hiszen az árbevétel és a profit is csökkent a tavalyi időszakhoz képest. Ennek ellenére a társaság továbbra is elérhetőnek tartja a korábban kitűzött célok elérését.