Céges rezsicsökkentés: fontos nyilatkozattételi határidőről küld levelet az MVM Next

Amint arra a Portfolio ma reggeli cikke is felhívta a figyelmet: rengeteg kis- és középvállalkozásnak kell november 30-ig nyilatkozatot tennie a végső menedékes szolgáltatás keretében arról, hogy januártól mely kereskedőtől tervezi vásárolni a földgáz és az áramot, és éppen ezzel kapcsolatban kezdett tájékoztató leveleket kiküldeni az MVM Next, mint végső menedékes – derült ki a cég közleményéből.

A közlemény szerint a cég megkezdte a megkezdte a végső menedékes ellátás 2022. december 31-i megszűnésével kapcsolatos teendőkről szóló tájékoztató levelek kiküldését, így azt hamarosan minden érintett megkapja. Amint részletesen megírtuk: a végső menedékes ellátást azon ügyfeleink vehették igénybe, akik 2022. augusztus 1-jét követően már nem voltak jogosultak az egyetemes szolgáltatásra.

Ezt a végső menedékesi lehetőséget azért is vezette be a kormány a nyáron augusztus 1-től december 31-ig, hogy a rezsivédett körből kiszoruló céges körnek legyen ideje felkészülni a változásokra. Ennek érdekében erre az öt hónapra a világpiaci árakhoz képest jóval kedvezőbb árkörnyezetben vételezhetnek gázt, vagy áramot, de közben ezen idő alatt el kell dönteniük, hogy 2023. január 1-jét követő földgáz- illetve villamosenergia-ellátására az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, vagy más kereskedővel kívánnak szerződést kötni.

Ha pedig eldöntötték, akkor erről november 30-ig nyilatkozatot kell tenniük azMVM Next online felületénarról, hogy jövő év elejétől milyen módon kívánják energiaellátásukat biztosítani.

Azok az ügyfelek, akik eddig a határidőig nem tesznek nyilatkozatot, 2023. január 1-jét követően is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ellátásában maradnak, földgáz esetén a szolgáltatási jogviszony a 2023. január 1. és 2023. október 1., míg villamos energia esetén 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra, határozott időre jön létre. Aki nem nyilatkozik, azoknak az MVM Next azt ígéri, hogy az ügyfelek 2022. december 16-át követően meghatározott fix áron vásárolhatnak majd földgázt és villamos energiát. Ezzel együtt azonban a cég azt is felvázolja:

azon ügyfeleknek, akik szeretnék tudatosan kezelni energiabeszerzéseiket, javasolt a versenypiaci szerződéskötés akár az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, akár más energiaszolgáltatóval még 2022. november 30. előtt.

Reggeli cikkünkben a fentieken túl azt is megírtuk, hogy a rezsivédett körben maradó akár 100 ezer mikrovállalkozáshoz is érkezhet nyilatkozattételi levél, amelyben be kell vallani, hogy továbbra is valóban jogosultak-e még a rezsiárakra, vagy sem. Mivel az egyetemes szolgáltató bármikor bekérheti a jogosultságot alátámasztó okiratot a cégektől, ezért érdemes őszintén nyilatkozni, mert ha az okiratóbl derül ki, hogy nem jogosult, akkor súlyosabb pénzügyi retorzió éri a céget.

Címlapkép forrása: Getty Images