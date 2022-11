Dörzsölhetik a markukat az elektromos opelesek: új fejezet nyílik az AutoWallis és az Alteo együttműködésében

Hamarosan nem csupán autótöltőt vásárolhatnak az elektromos Opel gépjármű-tulajdonosok, hanem fenntartható energetikai megoldásokhoz is hozzájuthatnak: az AutoWallis Csoport és az Alteo e-mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak összehangolása révén az elektromos Opellel rendelkezők olyan megoldásegyütteshez juthatnak, amely megbízható és olcsó e-autózást garantál. A stratégiai együttműködés keretében az ügyfelek a gépjárművet, a töltőberendezést és a kapcsolódó szolgáltatásokat az Opel kereskedésekben vásárolhatják meg, 2023-tól pedig akár napelemes rendszerrel és energiatároló megoldásokkal együtt.

Újabb állomáshoz érkezett az Alteo és az AutoWallis Csoport tavaly bejelentett, e-mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások szinergiáira építő, a magyarországi zöld mobilitás terjedését támogató kezdeményezése. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett két vállalat szorosabbra fűzi együttműködését és még jobban összehangolja a töltési infrastruktúra fejlesztését az e-autók forgalmazása terén. Ennek keretében 2023-ban – az országban elsőként – napelemes rendszereket és energiatárolókat is értékesíteni fognak az AutoWallis Csoport által négy országban (Magyarország mellett Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában) képviselt Opel márka magyar márkakereskedéseiben, amihez az Alteo e-mobilitási üzletága, az ALTE-GO biztosít szakmai hátteret.

A hazai Opel autószalonokban az elektromos töltőberendezések mellett mostantól olyan opciók is elérhetőek – a lakossági és vállalati ügyfelek igényeihez igazodva –, mint a töltők telepítése, a villamos betápláló hálózat kiépítése és a rendelkezésre álló villamos-kapacitás hatékony kihasználását biztosító energiaszabályozó rendszer.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója elmondta, hogy a csoport elkötelezett a fenntartható működés, a zöld gazdaságra való átállás mellett. A zöld mobilitás felfutását jól mutatja, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban összesen az elektromosan tölthető személygépkocsik piaci részesedése 2021-ben 19 százalékra nőtt, szemben az előző évi 11 százalékos részaránnyal. Magyarországon tavaly 15 510 darab zöld rendszámos gépjárművet helyeztek forgalomba, ami a piac 6,1 százalékát jelentette. A növekedés töretlen, hiszen idén már az év első tíz hónapjában mintegy 17,5 ezer zöld rendszámú gépjármű került forgalomba.

Székely Gábor hozzátette, hogy az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi Üzletága 2021-ben 1 084 darab elektromos, illetve hibrid gépjárművet adott el, mely azt mutatja, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a zöld technológiákra. A kategória fejlődéséhez azonban megfelelő töltőhálózat kell hazánk úthálózatain és az otthonokban egyaránt, melyhez az AutoWallis Csoport tagjai eddig is élenjáró megoldásokat ajánlottak az ügyfeleknek. Az Alteoval tavaly kötött együttműködési megállapodás az e-autók töltéséhez kapcsolódó innovatív energetikai megoldások értékesítésére is kiterjed, így mostantól a magyar Opel márkatulajdonosok számára nyújtott töltési megoldások értékesítése terén is együttműködnek.

„Az e-autók publikus töltésének ára hamarosan vetekedni fog a fosszilis üzemanyagokéval, ezzel szemben otthon és a vállalati telephelyeken még jelen körülmények között is kedvezőbb áron és kényelmesebben lehet feltölteni a járműveket” – mondta el Novotny Dénes, az Alteo e-mobilitási üzletágának vezetője. A szakember szerint az ALTE-GO és az AutoWallis Csoport átfogó megoldásával egy kézből érhető el minden, ami ahhoz szükséges, hogy mire az Opel modelleket leszállítják a kereskedésbe, kiépüljön a költséghatékony e-autózást biztosító infrastruktúra a vásárló otthonában vagy céges telephelyén.

Novotny Dénes hangsúlyozta: „ez egy fontos lépés az együttműködésünkben, de itt nem állunk meg. 2023-ban az elektromos Opel modellek töltése ki fog egészülni napelemes rendszerekkel és energiatároló megoldásokkal is. Az autókereskedések ideális helyszínek arra, hogy mindezeket megmutassuk, elmagyarázzuk az ügyfeleknek, akik az autó vásárlásakor a teljes decentralizációs csomagot is megvásárolhatják.”

Az ALTE-GO és az AutoWallis Csoport együttműködése már több közös fejlesztésben is megvalósult. Elektromos töltőket és napelemes rendszert alakítottak ki a Magyarországon az AutoWallis Csoport által képviselt Sixt vecsési műszaki bázisán, nagyteljesítményű töltőberendezéseket telepítettek a Wallis Motor Pest és Duna márkakereskedéseknél, valamint a Váci úton található Jaguar és Land Rover szalonban, ahol folyamatban van a napelemes rendszer kiépítése is.

A további tervekről szólva Novotny Dénes elmondta: jövőre legalább 100 töltőberendezést terveznek értékesíteni az Opel márkakereskedéseken keresztül és arra számítanak, hogy egyre több ügyfél választja majd a töltő mellé a napelemes rendszert és az energiatárolót is.

