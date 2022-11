Letarolja a streaming piacot a Disney, de nagy árat fizet érte

Nagy eséssel nyitotta a mai kereskedést a Disney árfolyama, miután a cég negyedéves gyorsjelentéséből kiderült, hogy a streaming üzletág veszteségei az egész cégcsoport eredményeire érezhető nyomást gyakorolnak. Fellélegezhetnek viszont kicsit a versenytársak, miután a cég közölte, hogy visszafogja a költekezést a tartalomgyártásban.

A Disney fogyasztói szegmense, amely a streaming üzletágat is magában foglalja, 1,5 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el a harmadik negyedévben, szemben az 1,1 milliárd dolláros elemzői várakozással. A bevétel szintén csalódást okozott, a várt 5,4 milliárd dollárral szemben 4,9 milliárd dollár lett – derül ki a cég negyedéves gyorsjelentéséből.

A Disney a tavalyi évben mintegy 30 milliárd dollárt költött tartalomgyártásra a streaming üzletágában, de meg is volt az eredménye, a legutóbbi negyedévben a streaming előfizetői számát tekintve már lekörözte nagy riválisát, a Netflixet. A negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson a cégvezetők azt sugalmazták, hogy visszafoghatják a költekezést a tartalomgyártásban és közölték, hogy az üzletág veszteségei a lezárt negyedévben érhették el a csúcspontjukat - írja a Marketwatch.

"A Disney+ gyors növekedése az indulás óta eltelt mindössze három év alatt annak a stratégiai döntésnek az eredménye, hogy nagy összegeket fektettünk be a tartalmak létrehozásába és a szolgáltatás nemzetközi elterjesztésébe, és arra számítunk, hogy a működési veszteségünk a jövőben csökkenni fog, és a Disney+ a 2024-es pénzügyi évben is nyereséges lesz, feltéve, hogy a gazdasági környezetben nem következik be jelentős változás" - mondta Bob Chapek, a Disney vezérigazgatója az eredményeket kommentálva. Hozzáteszi, hogy a költségkontrollal, valamint az áremelésekkel és a december 8-án érkező, hirdetésekkel támogatott Disney+ előfizetésekkel jó úton haladhatnak a nyereségesség felé.

A cégcsoport egyébként mind a bevételek, mind az eredmény tekintetében az elemzői várakozásoktól elmaradó számokat közölt a lezárt negyedévre. Bár a bevétele emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, az elemzői konszenzustól 1 milliárd dollárral elmaradt (20,15 milliárd dollárt tett ki). Az egy részvényre jutó eredmény pedig 30 cent lett, ami visszaesés a bázisidőszaki 37 centhez képest és jóval gyengébb, mint az 56 centes elemzői várakozás.

A Disney részvényei 11 százalékos zuhanással kezdték a mai kereskedést.

Címlapkép: Getty Images