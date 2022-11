Brutális rali van a tőzsdéken, széttépnek mindent

Portfolio 2022. november 10. 16:57

Az elemzői konszenzushoz képest meglepetésre kisebb mértékben nőttek az árak Amerikában: az előző év azonos időszakához képest mindössze 7,7 százalékos volt a növekedés, ami alacsonyabb a várt 8 százalékos értékhez viszonyítva, emellett szeptemberről októberre is lassult az árnövekedés üteme, valamint a maginflációs adatok is kedvezően alakultak. Az adatok publikálását követően gyengül a dollár, és komoly pluszban vannak a vezető tengerentúli tőzsdék is, az emelkedést a Nasdaq vezeti.