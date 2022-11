Megy a hőszigetelés, már majdnem teljesítette az egész éves eredménycélját a Masterplast (3.)

Növekedésről számolt be a Masterplast a bevétel és az adózott eredmény szintjén 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a hőszigetelő termékek kiemelkedő forgalmának köszönhetően – derül ki a társaság ma reggel közzétett gyorsjelentéséből . Az adózott eredmény kétszámjegyű ütemben nőtt és az év első három negyedévében a vállalat már teljesítette a szeptemberben megemelt éves eredménycéljának 94 százalékát. Az árfolyamváltozások kedveztek a Masterplastnak, azonban az inflációs hatások és az ellátási nehézségek követkeményeként iparág szerte magas árszinten felhalmozott készletek, illetve a megnövekedett működési- és energiaköltségek hatására az EBITDA és a működési eredmény csökkent a július-szeptemberi időszakban év/év alapon.

9 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Masterplast 2022 harmadik negyedévére a bázisidőszakhoz képest. Az iparági kereslet változásával összhangban a forgalom növekedett a felújítási piachoz kötődő hőszigetelő termékcsoportokban, az áremelkedés mellett a volumen bővülése eredményezte a magasabb bevételeket. Az EBITDA és az üzemi eredmény szintjén csökkenésről számolt be a vállalat, a csoport számára kedvező árfolyamhatások eredményeként azonban jelentős pénzügyi eredményt számolt el a cég, aminek eredményeként az adózott eredmény 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az egy részvényre jutó eredmény 0,33 eurót tett ki, szemben a bázisidőszaki 0,34 euróval.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 3Q 21 3Q 22 változás Értékesítés árbevétele 50695 55029 8,5% EBITDA 6330 5729 -9,5% EBITDA-szint 12,5% 10,4% -2,1pp Üzemi eredmény 5126 4358 -15,0% Üzemi eredményszint 10,1% 7,9% -2,2pp Pénzügyi eredmény 644 1824 183,2% Adózás előtti eredmény 5790 6268 8,3% Adózott eredmény 5032 5555 10,4% EPS (EUR) 0,34 0,33 -2,9% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az év első kilenc hónapját tekintve hasonló folyamatok rajzolódnak ki, a bevétel dinamikusan növekedett, az EBITDA már csak minimálisan tudott emelkedni, viszont a pénzügyi eredmény soron elkönyvelt nagy nyereségnek köszönhetően az adózott eredmény több mint 20 százalékkal ugrott meg.

A menedzsment szeptemberben megemelte az idei éves eredményvárakozásait, ebből az év első három negyedévében teljesült a bevételek és az EBITDA több mint 72 százaléka, az EBITDA-marzs a megcélzott szinten van, az adózott eredmény tekintetében pedig 94 százalékot elért a Masterplast.

A Masterplast 9 havi számai (január-szeptember) ezer EUR 2021 2022 változás éves cél cél teljesült (%) Értékesítés árbevétele 146 113 164 136 12,3% 225 000 72,9% EBITDA 19 207 19 363 0,8% 26 700 72,5% EBITDA-szint 13,1% 11,8% -1,3pp 11,8% 0,0pp Üzemi eredmény 16 024 15 312 -4,4% Üzemi eredményszint 11,0% 9,3% -1,6pp Pénzügyi eredmény -42 3 734 -- Adózás előtti eredmény 16 147 19 253 19,2% Adózott eredmény 14 179 17 031 20,1% 18 100 94,1% EPS (EUR) 0,96 1,13 17,7% Forrás: Masterplast, Portfolio

A bevételek

A bevételnövekedés a hőszigetelő termékek kiemelkedő forgalmi teljesítményének köszönhető

– áll a Masterplast negyedéves gyorsjelentésében. A globális energiaválság, a fokozódó infláció és a kamatkörnyezet romlása erősen hatnak az építőiparra a társaság piacain. Az új építésekhez kapcsolódó kereslet érezhetően mérséklődött, azonban a felújítási szegmensben az energiahatékonyság növelését támogató munkálatok iránti élénk maradt. Az iparági kereslet változásával összhangban a forgalom növekedett a felújítási piachoz kötődő hőszigetelő termékcsoportokban. Az építőipari szegmensben az áremelkedés és a volumen bővülése egyaránt segítette a növekedést a harmadik negyedévben.

A harmadik negyedévben 9 százalékkal nőtt a Masterplast bevétele az egy évvel ezelőtti szintről, meghaladta az 55 millió eurót.

A harmadik negyedévben 29 százalékkal bővült legnagyobb hányadot képviselő, már a bevételek felét adó, nagyrészt saját gyártású termékeket magába foglaló homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport árbevétele, a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok forgalma pedig 13 százalékkal állt a bázis felett.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 3Q 21 3Q 22 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 21714 28030 29,1% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 5062 5722 13,0% tetőfóliák és tető kiegészítők 8705 6904 -20,7% szárazépítészeti rendszer 4705 3903 -17,0% építőipari kiegészítő termékek 1720 1700 -1,2% ipari alkalmazások 8789 8770 -0,2% Forrás: Masterplast, Portfolio

Ugyanakkor a többi, új építések piacához is kapcsolódó termékcsoportban csökkenés mutatkozott. A tetőfóliák és tető elemek és a szárazépítészeti rendszer termékcsoport forgalma kétszámjegyű ütemben csökkent az erős bázishoz képest, míg az építőipari kiegészítő termékek eladásai mérsékelt visszaesést mutattak. Az egészségipari eladásokat is tartalmazó ipari alkalmazások termékcsoport forgalma stagnált a bázishoz viszonyítva.

A piacok szempontjából legnagyobb súlyú Magyarországon a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint 2022 június és július hónapjaiban csökkent majd visszafogottan nőtt az építőipari termelés, a szerződésállomány viszont elmaradt az egy évvel korábbitól, ami visszaesést vetít előre. A szigetelőanyagok piacán azonban továbbra is bővülő kereslet mutatkozott a harmadik negyedévben a társaság tapasztalatai szerint. Ebben nagy szerepet játszik az állam tárgyév végén záruló otthonfelújítási támogatása, illetve az augusztusban bejelentett rezsicsökkentést megváltoztató szabályozásai. A magyar piacon 22 százalékos bevételnövekedést ért el a Masterplast a harmadik negyedévben.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 3Q 21 3Q 22 változás Magyarország 20837 25528 22,5% Export 5333 5109 -4,2% Olaszország 2305 1821 -21,0% Lengyelország 3037 2874 -5,4% Románia 4825 4911 1,8% Németország 4021 4632 15,2% Szerbia 3312 3471 4,8% Ukrajna 3556 2814 -20,9% Szlovákia 2096 2197 4,8% Horvátország 822 1179 43,4% Észak-Macedónia 551 493 -10,5% Forrás: Masterplast, Portfolio

A régiók közül emelkedtek a bevételek Horvátországban, Németországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában is. Ukrajnában a háború miatt jelentős, 21 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el a Masterplast az egy évvel ezelőtti szinthez képest és a már külön leányvállalatként működő olasz piacon is jelentősebb visszaesést tapasztalt a vállalat. Olaszországban az olasz állam szigeteléshez kötött adóvisszatérítési akciója az idei év első feléig serkentette a keresletet.

Az eredmények

Az EBITDA és a működési eredmény tekintetében csökkenésről számolt be a Masterplast az egy évvel ezelőtti szinthez képest, 9, illetve 15 százalékos az esés mértéke.

A cég indoklása szerint az inflációs hatások és az ellátási nehézségek követkeményeként iparág szerte magas árszinten felhalmozott készletek, illetve a megnövekedett működési- és energiaköltségek hatására csökkent az EBTDA. Emellett a legnagyobb hányadot képviselő magyar piachoz kapcsolódó működési eredményre kedvezőtlen hatással volt a forint euróhoz viszonyított jelentős mértékű leértékelődése.

A profitráták csökkentek, az EBITDA-marzs és az üzemi eredményszint 2 százalékponttal esett az egy évvel ezelőtti helyzethez képest, de az év első kilenc hónapját tekintve 11,8 százalékra rúgott az EBITDA-szint, ami megfelel az éves célkitűzésnek.

A pénzügyi eredmény soron elkönyvelt nyereségnek köszönhető, hogy adózott eredmény soron 10 százalékos javulásról számolt be a Masterplast a harmadik negyedévre.

A pénzügyi műveletek egyéb bevételei/ráfordításai döntő részben az árfolyameredményeket tartalmazza. A csoport többségében euróban és amerikai dollárban szerzi be termékei jelentős részét, melyeket helyi devizában értékesít. Az országok többségének devizája az euróhoz kötött, így az EUR/USD mozgása hatással van – dollár alapú beszerzéseknél – az árfolyam eredményekre. A társaság a harmadik negyedév végével EUR/HUF árfolyam biztosítási ügyletekkel is rendelkezett, melyek átértékelései is megjelentek a csoport pénzügyi eredményében. Továbbá pénzügyi eredményben a magyar szervezetek más devizában (EUR, USD) tartott nettó követelésállományának árfolyamhatásai ellensúlyozták a forint leértékelődés működési eredményre gyakorolt kedvezőtlen hatásait - olvasható a negyedéves jelentésben.

A kilátások

A vállalat számára kedvező devizamozgások fennmaradása esetén, a felújítási szektorban várhatóan tovább erősödő hőszigetelési piac és a Masterplast erős gyártási háttere, stabil ellátási lánca biztosíthatja a szeptemberben prognosztizált éves adózott eredménycélok elérését. A csoport alacsony (~2% körüli) kamatozású hitelei és kötvényei mellett a negyedévet követően megvalósított piaci tőkebevonás lehetővé teszik a stratégiai beruházások megvalósítását – áll a negyedéves gyorsjelentésben.

A kedvezőtlen makrokörnyezet, növekvő energiaárak, a növekvő infláció és a kamatkörnyezet romlása a befektetési kedv visszaesését vetíti előre. Ennek a következtében az új épületek piacához kapcsolódó eladások további csökkenése várható. Ugyanakkor az energiaválság kezelésében az épületek felújítása és energetikai korszerűsítése felértékelődött. Az EU REPowerEU programja keretében lefektetett irányelvek erőteljes épületenergetikai támogatási programok megjelenését vetítik előre Európában. Mindezek a romló gazdasági környezet és a küszöbön álló recesszió közepette is biztosítják a kereslet növekedését a szigetelőanyagokra – közölte a cég az iparági kilátásokkal kapcsolatban.

A vállalat növekedési pályáját az intenzív beruházási stratégiára alapozza. A hőszigetelőanyag-piacon a korábbi beruházások hatásai a következő években jelentkezhetnek erőteljesebben, a magyar és olasz EPS, valamint a szerb XPS gyártás fejlesztések eredményeképpen. A növekedési és beruházási stratégiával összhangban a jelenleg résztulajdonban levő zalaegerszegi és hajdúszoboszlói EPS gyáregységek fennmaradó üzletrészére szerzett a társaság vételi opciót 2022 harmadik negyedévben, amellyel T-CELL Kft. 100%-os tulajdonosává válhat. A vállalat további fejlesztési tervében szereplő 25 millió eurós szerbiai ásványgyapot beruházás 2024-től termelhet, az üveggyapotgyártás elindítása pedig szintén egy 25 millió eurós potenciális beruházási terv, ahol 2025-től indulhat a gyártás. A moduláris üzletágban a jövő évben valósulhat meg a piacra lépés, amely előkészítéseként az idei év utolsó negyedévében telepítésre kerül az első moduláris irodaház.

A Masterplast benyújtotta igényét a magyar kormány által Gyármentő Program néven meghirdetett pályázatára, amellyel másfél milliárd forint (~ 3,7 millió euró) értékű beruházás megvalósításával 703 millió forint (~ 1,7 millió euró) támogatáshoz jutahat energiahatékonyság és energiabiztonság javítása céljából eszközölt beruházásokra – áll a gyorsjelentésben.

A gyorsjelentés követően a menedzsment nem változtatott a szeptemberben adott előrejelzésein.

A makrogazdasági és iparági folyamatok hatásra a működési költségek emelkedése és kereskedelmi marzsok szűkülése tapasztalható. Az eredményességi mutatók mérséklődése mellet, de a szigetelőanyagok iránti emelkedett keresletnek köszönhetően – a társaság számára kedvező devizakörnyezet fennmaradása esetén – az éves adózott eredmény elérheti a 2022-re kiadott 18,1 millió eurós előrejelzést.

Gyorsulhat és markánsabb lehet az építőiparban a makrogazdasági folyamatok és az energiaválság miatt bekövetkező változás.

Az új építések indítása és a beruházási kedv nagyobb arányban csökkenhet, miközben a felújítási szektor és azon belül is főként az épületenergetikai korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó hőszigetelőanyag piac pedig lendületesen bővülhet, amit a REPowerEU program keretein belül várhatóan megjelenő erőteljes épületenergetikai támogatási programok tovább gyorsíthatnak az európai piacokon. Továbbra is elsődleges prioritás a gyártásfejlesztési beruházásaink termőre fordítása, amellyel fenntarthatóan biztosítani tudjuk a növekedési terveink hátterét. Az anyagi forrásaink adottak, számunkra kedvező, stabil finanszírozást biztosítottunk a céljaink megvalósításához.” – kommentálta a negyedéves eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

Az árfolyam

A negyedéves jelentést követően emelkedéssel indította a kereskedést a Masterplast árfolyama, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index ugyanis esik a nyitást követő percekben.