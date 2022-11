Elindult a kereskedés Budapesten az Aegon és az Union anyabiztosítójának a részvényeivel

A bécsi székhelyű Vienna Insurance Group biztosítótársaság lett a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájának legújabb kibocsátója. A piacra lépést kereskedésindító csengetéssel üdvözölte a BÉT, a bevezetéssel az 1996 óta Magyarországon is aktív nemzetközi cégcsoport a Bécsi Értéktőzsde és a Prágai Értéktőzsde mellett már a magyar tőkepiacon is jelen van.

Pénteken délelőtt ünnepélyes ceremónia keretein belül debütáltak a Vienna Insurance Group részvényei a BÉT Prémium kategóriájában, amellyel a platform már 22 kibocsátót számlál. A szimbolikus csengetésen többek között Lehel Gábor, a Vienna Insurance Group Igazgatóságának tagja (képünkön jobbra) és Végh Richárd a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója (balra) is részt vett.

A Vienna Insurance Group egy úgynevezett keresztlistázás, azaz cross listing keretében vezeti be a 128.000.000 darab törzsrészvényét a Budapesti Értéktőzsdére. Ennek nyomán a vállalat az elsődleges piacként szolgáló Bécsi Értéktőzsde és a Prágai Értéktőzsde mellett a BÉT-en is jelen lesz. A piacra lépés a Magyar Nemzeti Bank 2/2022. (II.11.) számú, a hitelintézetek és biztosítók BÉT-re való bevezetésének elősegítésére irányuló ajánlásával is összhangban van.

A kibocsátót helyi befektetési szolgáltatóként az Erste Befektetési Zrt. támogatta a bevezetési folyamat során.

A közel 200 éves múltra visszatekintő Vienna Insurance Group Európa egyik legnagyobb, mintegy 50 tagvállalatot számláló, 30 országban jelen lévő, több mint 22 millió ügyfélszámlával rendelkező és 25 000 munkavállalót foglalkoztató biztosítási szolgáltatója. Magyarországon 1997-ben jelentek meg, jelenleg – csakúgy, mint a csoport fókuszterületének számító CEE régió egészében – piacvezetők, közel 20 százalékos piaci részesedéssel.