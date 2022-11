Vajon tényleg elbutulunk a technológiától, vagy mindez csak mítosz, amivel jobb lenne leszámolni?

Teljesen normális, ha néha elfelejtkezünk bizonyos dolgokról, könnyen előfordulhat például, hogy egyszerűen nem ugrik be egy név, esetleg kicsúszunk egy határidőből. A probléma akkor kezdődik, amikor ezek az esetek felsűrűsödnek, és minél fiatalabb korban észleljük őket, annál inkább gyanakodhatunk arra, hogy valamilyen akut zavar áll a háttérben. Sokan az életünk minden területét elárasztó technológiai eszközöket hibáztatják, ám a válasz nem ilyen egyszerű.

Mi az a digitális amnézia?

A memória nem túl kiismert képessége az emberi agynak, egyelőre a neurológusok sem ismerik minden aspektusát, így azzal sincsenek teljesen tisztában, hogy mely külső hatások rontják, vagy milyen gyakorlatokkal fejleszthető igazán az emlékezés képessége.

Kézenfekvő a memóriazavarokért a technológiát hibáztatni, amely az életünk minden szegletében megjelent, és amelynek egyre több tevékenységünket szervezzük ki. Ilyen az emlékezés is, amelyre a digitális eszközök elterjedése előtt sokkal többet támaszkodtunk. Korábban telefonszámokat, dátumokat, címeket kellett fejben tartani, és bár papírra ekkor is lehetett jegyzetelni, az információ elraktározása és előhívása sosem volt ennyire dinamikus. Ha valami nem jut eszünkbe hirtelen, a lehető legtermészetesebb reflexszé vált előkapni a telefont, és rákeresni.

A pandémia a memóriánkra is romboló hatást gyakorolt: Catherine Loveday memóriakutató 2021-es felmérésében a megkérdezettek 80%-a érezte úgy, hogy rosszabbul emlékszik vissza dolgokra, mint a világjárvány előtt. E mögött nem csak megbetegedés állhat – bár egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy maga a vírus is romboló hatással van az idegrendszerünkre, közvetetten pedig a memóriánkra – hanem a pandémia alatt folytatott „digitális túlfogyasztás” is. Ne feledjük, hogy ebben az időszakban szinte minden interperszonális tevékenységünket digitális közvetítéssel végeztük. Ilyenkor az agyunk könnyen elfárad, összezavarodik, és mivel nehezen fókuszálunk, bizonyos dolgok egyszerűen kiesnek. Legalábbis ezt állítják bizonyos kutatók.

A jelenséget el is nevezték digitális amnéziánk, amely lényege, hogy agyunk gyorsan elveszíti emlékezőtehetségét, mivel az adatok megőrzésében egyre inkább a technológiára hagyatkozunk.

A memóriakutatók szerint az agyunk tehermentesítése céljából technológiai eszközökre mentünk olyan információkat, amelyeket korábban meg kellett jegyeznünk, így nem kényszerülünk arra, hogy azokat újra előhívjuk a "háttértárból", vagyis egész egyszerűen nem használjuk az agyunkat. Probléma továbbá, hogy sokkal többet multitaskolunk, amely felületesé teszi a figyelmünket, az új információ így nem raktározódik el a hosszú távú memóriánkban.

A tudósok a memória valódi természetéről ugyan eltérően vélekednek, ám egy dologban egyetértenek:

a memória leginkább az izmainkhoz hasonlítható, használni kell, különben legyengül és nem tudja ellátni a feladatait.

Mi a tudomány álláspontja?

Az Egyesült Államokban egy folyamatban lévő ABCD tanulmány több mint 10 000 gyermeket követ nyomon egészen felnőttkorig, hogy megértse a közösségi média és a technológia valódi hatását a gyermekek agyára. A korai MRI-vizsgálatok összefüggést mutatnak a túlzott technológiai használat és az agykérgi elvékonyodás között. Bár ez a felnőtté válás és az öregedés normális része, és ennek megfelelően az élet későbbi szakaszában is megfigyelhető, a romlás üteme mégis aggasztó.

A Kaspersky Lab egy több mint 6000 felhasználó bevonásával készült kutatásban közvetlen összefüggést mutatott ki az okostelefonnal egy mozdulattal elérhető információ és a memóriazavarok között.

A túlzott okostelefon-használat ráadásul az alvási ciklusunkat is megzavarhatja, pedig az alvás olyan, mintha „méregtelenítenénk” az agyunkat, amely ekkor kezd a régi információk rendezésével helyet csinálni az újaknak. Ha ez a folyamat (amit egyébként szinaptikus metszésnek hív az idegtudomány) megszakad, romlik az új információk megőrzésének képessége.

Nem mindenki gondolja úgy, hogy a technológia önmagában káros lenne memóriánkra. Chris Bird, a Sussexi Egyetem pszichológiai karának kognitív idegtudományi professzora szerint az emberiség mindig is „lejegyzetelte a gondolatait”, és ez lehetővé tette számára, hogy „komplexebb” életet éljen. Szerinte a technológia segíthet abban, hogy az éppen nem hasznosított információt eltároljuk, és fontosabb dolgokra fókuszáljunk, azok megértésére több időt szenteljünk. Egyébként is túl sok az információ, az agyunk pedig nem úgy fejlődött, hogy nagyon specifikus, ritkán felmerülő dolgokat megjegyezzen.

Abban a legtöbb szakember egyetért, hogy az igazi probléma vélhetően a túlzott multitaskinggal lehet, ha ugyanis egyszerre akarunk elvégezni több feladatot, az azt eredményezi, hogy „egyiknél sem vagyunk igazán jelen.” Az agyunk ugyanis nem arra lett kitalálva, hogy sűrűn váltogasson a feladatok között, ha pedig valamire nem figyelünk oda, azt megjegyezni sem fogjuk.

Mit lehet tenni?