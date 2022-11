Maga alá temetné a recesszió az ellátási láncokat? Azért ez nem ilyen egyszerű

A világjárványt követő egyenlőtlen globális gazdasági fellendülés miatt a konténerhiány elsősorban Ázsiában jelentkezett, a kétségbeesett vállalatok pedig hetekig kényszerültek várni a konténerekre, és komoly felárat fizettek a hozzájutásért, ami a szállítási költségeket robbanásszerű növekedését eredményezte.

A kínaiak olyan agresszívan próbáltak üres konténerekhez jutni ebben az időben, hogy átlagosan az USA-ból Ázsiába tartó konténerek közül 4-ből 3 üresen, rakomány nélkül ment vissza.

Ekkor még egészen más volt a helyzet, hiszen Európában és Amerikában sem kezdődött el szélesebb körben az emberek oltása, és a kezdeti számok alapján valóban úgy tűnt, hogy a szigorú járványügyi korlátozások következtében elsőként Kína tudhatja maga mögött a Covid okozta nehézségeket.

Az újranyitást követő sokkhoz nagy mértékben hozzájárult, hogy a 2020-as évben a zárlatok következtében az új konténerekre szóló megrendelések nagy részét is törölték, Alan Ng, a PWC szárazföldi kínai és hongkongi szállítási és logisztikai vezetője pedig kiemelte, hogy 2021 elején

a fellendülés mértéke és üteme mindenkit meglepett.

A hiányt tovább súlyosbította a korlátozott légi szállítási kapacitás szűkössége, amely következtében egyes nagy értékű árucikkeket, amelyeket normális esetben légi úton szállítanának ezúttal tengeri úton kellett szállítani.

Míg a világjárványt követő újranyitás kezdetén konténerhiány volt, addig a gazdasági szereplőknek most a folyamatosan csökkenő kereslet és a kínai lassuló export miatt ennek az ellenkezőjével kell szembenézniük.

A kiskereskedők és a nagyobb szállítmányozók óvatosabbak a kereslet kilátásait illetően, ezért kevesebbet rendelnek

- mondta Christian Roeloffs, a Container xChange logisztikai platform vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a torlódások már enyhülnek a hajók várakozási idejének csökkenésével, emellett pedig a kikötők is kisebb kapacitással működnek, így a konténerek átfutási ideje is csökken, ami felszabadítja a piaci kapacitást.

A konténerárak egyik legfontosabb viszonyítási alapjául szolgáló Drewry összetett világkonténer-index szerint jelenleg nagyjából 3 689 dollárt kell adni egy 40 lábas konténerért. Viszonyításképpen ez az érték közel 64 százalékkal van alacsonyabban az előző év azonos időszakához képest, de még mindig 160 százalékkal vannak magasabban a járvány előtti 1420 dolláros árhoz viszonyítva.

Our World Container Index registered yet another sharp fall this week with the benchmark composite rate decreasing 9% to $2,773.49 per 40ft container. Read the detailed assessment at https://t.co/QFx0ZAoype