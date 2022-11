Közös NFT-t bocsát ki a Binance és Cristiano Ronaldo

Hisszük, hogy a metaverzum és a blokklánc az internet jövője. Megtiszteltetés számunkra, hogy együttműködhetünk Cristianóval, hogy minél több embernek segítsünk megérteni a blokkláncot, és bemutassuk, hogyan építjük a Web3 infrastruktúrát a sport- és szórakoztatóipar számára

- mondta He Yi, a Binance társalapítója és marketingvezetője.

Fontos volt számomra, hogy valami emlékezeteset és egyedit alkossunk a rajongóim számára, hiszen ők nagyban hozzájárulnak a sikereimhez. A Binance-szel olyasmit tudtam létrehozni, ami nem csak a játék szenvedélyét ragadja meg, hanem meg is jutalmazza a rajongókat a sokéves támogatásért

- mondta Ronaldo.

My NFT collection is coming on November 18, exclusively on . This is your chance to join my Web3 community and own iconic moments from my career.Sign up now with code RONALDO to prepare, and receive a surprise when the collection drops. @Binance