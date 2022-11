Vasárnap kezdődik a foci világbajnokság - Mutatunk néhány izgalmas befektetést

Szokatlan időpont, 8 helyszín, 32 csapat és 64 mérkőzés – vasárnap kezdődik a 22. labdarúgó-világbajnokság, melynek házigazdája ezúttal Katar lesz, a rajongók mellett pedig a befektetők számára is tartogat izgalmakat a november 20-án kezdődő torna, hiszen a futball-őrületben a torna főszponzorainak, mint az Adidas vagy a Coca-Cola részvénye mellett kereskedhetünk a különböző válogatottak szurkolói tokenjeivel is, amelyek idén igencsak felülteljesítettek a teljes kriptopiachoz képest.

A nagy esélyesek

A legtöbb csapat már kihirdette 26 fős keretét, a világ egyik legnagyobb bukmékere, a William Hill szerint a favoritnak Brazília számít a tornán, de jó esélye van a végső győzelemre a Lionel Messi vezette argentin csapatnak és a számos klasszisát nélkülözni kényszerülő francia válogatottnak is. Rajtuk kívül a fogadóirodák szerint még Anglia, Spanyolország, Németország, valamint Portugália rendelkezik valós esélyekkel a mundiál megnyerésére.

A tokenek szerepe

A szurkolói tokenek a Chiliz blokkláncra épülő digitális eszközök, amelyek elsődleges célja a csapatok és a szurkolók közötti kapcsolatteremtés. Birtoklásuk szavazati jogot, egyfajta beleszólást biztosít az egyes csapatok életébe, emellett pedig a tulajdonosok exkluzív promóciókban, VIP-élményekben, valamint jutalmakban is részesülhetnek. Az elsődleges kereskedési platform a Socios nevezetű decentralizált sportalkalmazás, amely a világ első, blokklánc-technológiával működő szurkolói szavazó- és jutalmazási platformja.

A Socios felületén a tokeneket nem lehet pénzben megvásárolni, megszerzésükhöz a Socios mögötti vállalat kriptopénze, a Chiliz szükséges, kivételt képezhet azonban, ha valaki ingyen kap tokent, vagy egy olyan kriptotőzsdén jut hozzájuk, mind például a Binance.

A tokeneket tehát nemcsak, hogy kriptovalutával kell megvásárolni, hanem maguk a tokenek is ki vannak téve az árfolyamok ingadozásának, ami növeli a pénzügyi kockázatot.

A Chiliz árfolyama idén 29,1 százalékos mínuszban van, az utóbbi egy hónapban azonban már a 0,3 dolláros szinten is járt az árfolyam, még azelőtt, mielőtt a befektetők újabb csoportja fordított volna hátat a kriptopiacnak a második legnagyobb kriptotőzsde, az FTX bedőlését követően.

A múltban legutóbb 2021 nyarán övezte megnövekedett érdeklődés a tokeneket, amikor is Lionel Messi eligazolt az FC Barcelonából, és sokáig kérdés volt, hogy hova igazolhat. A kezdeti híresztelések azonnal elindították a spekulációkat, így az átigazolás a Manchester City tokenjeinek árfolyamát is megmozgatta, végül azonban Messi a PSG-hez igazolt,

a hír hatására pedig a 20 dollár körüli árfolyamszintekről egészen a 60 dolláros szintekig emelkedett a PSG tokenjének jegyzése.

Az elmúlt hónapokban azonban a romló makrogazdasági körülményeknek következtében a befektetők kockázatvállalási kedve is alaposan visszaesett, ebből adódóan pedig a kriptovalutáktól is elfordultak, így az idei évben figyelembe véve a vezető coinok mellett a szurkolói tokenek is jócskán mínuszban vannak. Viszonyításképpen a PSG tokenjei idén 61,5 százalékos mínuszban vannak.

A torna közeledtével az átlaghoz képest jócskán felülteljesítenek az egyes válogatottak tokenjei, a papíron esélyes csapatok közül négyen: az argentin, a spanyol, a portugál, valamint a brazil válogatt rendelkezik saját tokennel.

Az idei évben legjobban a portugál válogatott tokenjei teljesítettek, az elmúlt 11 hónapban nagyjából megötszöröződött értékük.

Az argentin válogatott tokenjei közel négyszeresükre emelkedtek idén.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a seleção tokenjei fértek fel, közel 80 százalékos emelkedést követően.

A sort pedig a spanyol nemzeti 11 szurkolói tokenjei zárták, alig több mint 10 százalékos emelkedéssel.

Az említett tokenek egymáshoz viszonyított árfolyamváltozása pedig a következőképpen néz ki:

Piaci kapitalizációjukat figyelembe véve meglepően kis piacról van szó,

a 4 nagy nemzeti együttes tokenjének együttes értéke alig haladja meg a 67,5 millió dolláros szintet.

Visszatérnek az NFT-k

Az elmúlt időszakban a sportvilágban igencsak megszaporodtak a különböző kritopénzekkel kapcsolatos szponzori támogatások is, ez pedig az idei világbajnokság esetében sincs másként, a legnagyobb szponzorok között szerepel a Crypto.com brókercég is, amely 50 millió dollárral járul hozzá a tornához, ezzel pedig a világbajnokság második legnagyobb partnere, továbbá a Binance kriptotőzsde még év elején kötött főszponzori megállapodást az Argentin labdarúgó-szövetséggel.

A Visa, a FIFA kizárólagos fizetési szolgáltatási partnere bemutatta a Visa Masters of Movement-et, egy hibrid élményt, ami a dohai FIFA Fan Festivalon, egy interaktív futballpályán elevenedik meg, és többek között egy NFT-árverést is tartalmaz, melynek keretén belül 5 legendás labdarúgó ikonikus góljai által inspirált digitális művészeti alkotásokat mutattak be, amelyek a Crypto.com-on elérhetőek.

A FIFA a Budweiserrel közösen is készül NFT-kkel, a Budverse névre keresztelt élő digitális eredményjelző NFT-k a tulajdonosok számára egy animált eredményjelzőn mutatják majd azt, hogy az általuk kiválasztott nemzetek hogyan szerepelnek a tornán.

A Budverse egyben egy korai példája lehet a frissülő statisztikákat tartalmazó élő NFT-k trendjének is.

Dont wait until November to get in on the action!The Budverse x Live Scoreboard is available NOW ️ @FIFAWorldCup — Budweiser (@Budweiser) October 14, 2022

