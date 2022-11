Durva üzenetet küldött Elon Musk a Twitter megmaradt dolgozóinak

Elon Musk szerdán céges e-mailt küldött a Twitter megmaradt alkalmazottainak, amelyben azt követelte, hogy vállalják, hogy "hosszú órákat dolgoznak nagy intenzitással", vagy "három hónapos végkielégítést" kapnak, ha nem járulnak hozzá ezekhez a feltételekhez, vagy nem támogatják a "Twitter 2.0" vízióját.

A CNBC-vel megosztott vállalati ultimátum azután érkezett, hogy Musk már kirúgott kulcsfontosságú Twitter-vezetőket, elbocsátotta a Twitter teljes munkaidős alkalmazottainak felét, és felmondás nélkül csökkentette a cégnél dolgozó külső vállalkozók számát. Ezen a héten a Twitter veterán mérnökei közül is többet kirúgott, miután nyilvánosan, illetve a cég belső Slack-csatornáin kritizálták őt.

Mióta Musk október 28-án átvette a cég irányítását, a Twitteren átfogó változtatásokat jelentett be. Az egyik változtatást azonban, amelynek gyors bevezetéséhez ragaszkodott, vissza kellett vonni. A 7,99 dollár/hó értékű Blue előfizetéses szolgáltatás lehetővé tette, hogy az emberek fizessenek egy kék pipaért, amely úgy nézett ki, mint korábban egy fiók ellenőrzött vagy hivatalos voltának jelzésére fenntartott jel. Ezeket viszont imposztorok vásárolták meg, hogy legitim hírességeknek, vállalatoknak és politikusoknak adják ki magukat, és egyes esetekben hamis információkat tettek közzé vállalatokról.

Egyik esetben például az Eli Lilly multinacionális gyógyszergyártó cégnek adta ki magát valaki, és komoly problémát okozott, amikor azt tweetelte, hogy "örömmel jelentjük be, hogy az inzulin mostantól ingyenes". A tweet órákig maradt a közösségi médiaplatformon, mielőtt levették. Az igazi Eli Lilly fiók később tweetelt: "Elnézést kérünk azoktól, akiknek egy hamis Lilly-fiók félrevezető üzenetet szolgáltatott". Az Eli Lilly részvényeinek árfolyama meredeken zuhant a hamis üzenet közzététele után, és a vállalat úgy döntött, hogy határozatlan időre felfüggeszti a Twitteren való hirdetést.

Musk most egy felülvizsgált Twitter Blue Verified kiadását tervezi november 29-én.

Itt pedig a fent említett email szövege:

Ahhoz, hogy a jövőben egy áttörést hozó Twitter 2.0-t építsünk és sikeresek legyünk egy egyre inkább kompetitívebb világban, rendkívül keményen kell dolgoznunk. Ez azt fogja jelenteni, hogy hosszú órákat kell dolgozni nagy intenzitással. Csak a kivételes teljesítmény jelent majd sikert.



A Twitter is sokkal inkább mérnökközpontú lesz. A tervezés és a termékmenedzsment továbbra is nagyon fontos lesz, és nekem jelentenek majd, de a csapatunk többségét a nagyszerű kódolók alkotják majd, akiknek a legnagyobb befolyásuk lesz.



A Twitter alapvetően egy szoftver- és szervercég, így azt hiszem, ennek van értelme.



Ha biztos vagy benne, hogy az új Twitter részese akarsz lenni, akkor kattints az igen gombra az alábbi linken:



(link)



Aki ezt holnap (csütörtökön) 17 óráig (ET) nem teszi meg, három hónapos végkielégítést kap.

Bármilyen döntést is hozol, köszönjük a Twitter sikeréért tett erőfeszítéseidet.



Elon



Címlapkép: Getty Images