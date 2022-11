Durván spórolnak a magyarok az árammal, a koronavírus-járvány kezdete óta nem láttunk ilyet

Tovább mélyül Magyarország áramfogyasztásának a visszaesése: októberben 7,7 százalékkal volt alacsonyabb a teljes hazai bruttó villamosenergia-felhasználás, mint egy évvel korábban. Jelentősebb mértékű csökkenésre legutóbb 2020 júniusában volt példa, akkor a koronavírus-járvány első hulláma következtében 8,7 százalékkal zuhant a felhasználás éves összevetésben.

A magyarországi villamosenergia-rendszer (VER) teljes bruttó villamosenergia-felhasználása 3635,2 GWh volt 2022 októberében a Mavir adatai szerint. Ez 7,7 százalékkal kisebb a 2021 októberinél, és több mint 5 százalékkal alacsonyabb az átvitelirendszer-irányító előzetes várakozásánál. Ahhoz, hogy ennél alacsonyabb októberi havi fogyasztási adatra bukkanjunk, 2013-ig kell visszatekintenünk az időben (3594,5 GWh), vagyis 2022 szeptemberéhez hasonlóan októberben is közel évtizedes mélyponton alakult a felhasználás.

A fogyasztás csökkenését részben magyarázza, hogy az október jóval melegebb volt a megszokottnál: felhasználást nagyban befolyásoló külső havi átlaghőmérséklet 12,9 Celsius-fok volt 2022 októberében, közel 3 fokkal magasabb, mint egy évvel korábban. Legutóbb 2019-ben volt hasonlóan meleg az október Magyarországon, mint idén, akkor 13,1 fok volt a havi átlaghőmérséklet, ám a felhasználás akkor közel 6 százalékkal magasabban alakult (3842,5 GWh), mint a legutóbbi hónapban.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Ez arra utal, hogy a felhasználást csak részben a melegebb időjárás miatti kisebb fűtési igény tartotta alacsonyan. A fogyasztás változásait az időjárás mellett elsősorban a gazdasági aktivitás és az árak alakulása befolyásolja ilyen rövid távon, ezért a felhasználás mostani csökkenésének további okait is itt kell keresni. A kormány 2022 júliusában jelentette be a lakossági energiaárak meghatározott fogyasztási szint feletti emelését (a rezsicsökkentés csökkentését), amely a várakozásoknak megfelelően a villamosenergia-felhasználásban is takarékoskodásra ösztönözte a fogyasztókat.

A felhasználás azonban már júniusban is jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest, amit önmagukban az időjárási okok szintén nem magyarázhatnak. Ekkor a lakosság még a rezsicsökkentés csökkentéséről sem tudhatott, és bár a kormány részéről addigra már megjelentek olyan megnyilatkozások, melyek arra utaltak, hogy a kabinet felülvizsgálja a hatóságilag megállapított energiaárakat, valószínűleg nem elsősorban és kizárólag ez áll a nyár első hónapjában regisztrált fogyasztáscsökkenés hátterében. A felhasználás júniusi és azóta is megfigyelhető visszafogása legalább részben a villamos energiát (és földgázt) piaci áron beszerző cégeknek tulajdonítható, amelyek közül sokan aktivitásuk mérséklésével reagálnak az árak elszállására. A hatósági árakkal nem védett nem lakossági fogyasztók már régebb óta szembesülhettek rezsiköltségeik emelkedésével, a fogyasztási adat csökkenésében pedig már a korábban elindított energiahatékonysági beruházásaik hatásai is megjelenhetnek, ha nem is nagy súllyal.

Az októberi adat ismeretében kijelenthető, hogy folytatódott az a júniusban kezdődött trend, mely szerint azóta minden hónapban jóval kevesebb elektromos áram fogy az országban, mint 2021 hasonló időszakaiban.

Júniustól rendre 3,5, 5,6, 2,7, 2, illetve most októberben 7,7 százalékkal volt alacsonyabb a havi bruttó villamosenergia-felhasználás, mint egy évvel korábban.

Forrás: Mavir

Ezzel a 2022. január-októberi időszakban 1,39 százalékkal volt kisebb a tényleges energiaigény a hazai villamosenergia-rendszerben, mint a tavalyi év első tíz hónapjában, legalábbis a Mavir előzetes adatai alapján.

Ezekben az adatokban azonban nem veszik figyelembe a háztartási (HMKE) méretű erőművek és a saját célra termelő erőművek termelését. Ez érthető abból a szempontból, hogy ezek a termelő egységek hivatalosan nem képezik a magyar villamosenergia-rendszer részét - ezért nem jelenik meg a termelésük például a rendszerterhelési adatokban sem -, ugyanakkor a teljes, országos bruttó villamosenergia-felhasználást úgy kapjuk meg, ha valamilyen módon az ezek termelése által fedezett fogyasztással is számolunk. Ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a végleges éves fogyasztási adat meghatározásához becsült értékkel figyelembe veszi a HMKE méretű erőművek és az egyéb saját célra termelő erőművek termelését is.

A 2022-es végleges éves fogyasztási adatot értelemszerűen még nem hozták nyilvánosságra (egyelőre a 2021-eset sem), az azonban valószínűsíthető, hogy a döntően napelemes HMKE-k és az egyéb saját célra termelő erőművek becsült termelése jelentősen, több százalékkal feljebb fogja húzni az értéket. 2020-ban az előzetes éves villamosenergia-igényhez képest a végleges felhasználás több mint 3 százalékkal lett magasabb, és mivel azóta elsősorban a napelemes HMKE-k beépített teljesítőképessége jelentősen, és az áramfogyasztás növekedésénél jóval gyorsabban bővült, ezért 2021-ben és 2022-ben várhatóan nagyobb lesz az ebből adódó pozitív korrekció mértéke. Ez a hatás persze a havi felhasználást is érinti, és mivel az elmúlt 12 hónapban is nagyot nőtt a hazai napelemes HMKE kapacitás, így októberben a fogyasztás összességében valószínűleg kisebb mértékben esett vissza, mint azt az előzetes adat sugallja.

Címlapkép: Getty Images