Hamarosan eljön a hidrogénhajtású repülők kora: nemzetközi szövetséghez csatlakozik a Wizz Air

A Wizz Air csatlakozott a kibocsátásmentes légi közlekedésért létrehozott szövetséghez, az AZEA-hoz (Alliance for Zero-Emission Aviation) - közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel. A szövetség többek között azon dolgozik, hogy miként lehet az akadályokat felszámolni a zéró kibocsátású repülőgépek elterjedése előtt. A Wizz Air a hidrogén- és elektromos meghajtású repülőgépek piaci bevezetését szorgalmazza.

Az önkéntes kezdeményezést az Európai Bizottság indította el annak érdekében, hogy előmozdítsa az újgenerációs fenntartható repülőgépek elterjedését. A Wizz Air azért csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy közös erővel segítsék elő a hidrogén- és elektromos meghajtású repülőgépek piaci bevezetését, és ezzel csökkentsék az iparág szén-dioxid-kibocsátását.

A szövetség tagjai azon tényezők feltárásán dolgoznak, amelyek akadályozzák a zéró kibocsátású repülőgépek elterjedését, ajánlásokat és ütemterveket dolgoznak ki ezek megoldására, valamint ezzel kapcsolatos beruházási projekteket is támogatnak.

A Wizz Air korábban vállalásokat fogalmazott meg, miszerint 2030-ig további 25 százalékkal csökkenti az egy utaskilométerre jutó szén-dioxid-kibocsátást. A vállalat jelenleg 172 darab Airbus A320ceo, A321ceo, A320neo és A321neo típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, amelynek átlagéletkora kevesebb mint öt év. A légitársaság repülőgépeinek a száma 2030-ra eléri majd az 500 darabot.

Szinte minden napra jut egy új klímasemlegességhez kötődő előrelépés

A magyar piacon tevékenykedő vállalatok is egyre nagyobb számban kényszerülnek bele abba, hogy a fenntarthatósági kockázatokkal, szabályokkal foglalkozzanak. A nagyvállalatok tekintetében ezek a törekvések már jóval hamarabb elindultak - már csak a befektetői nyomásgyakorlás miatt is - de már a kisebbeket is elérte a változás szele. Az elkészülő fenntarthatósági riportok jó jelzései annak, hogy mely cégek foglalkoznak a klímaváltozással, illetve ennek vonatkozásában a saját működésükkel.

Legutóbb a Borsodi Sörgyár számolt be a fenntarthatósági jelentésének eredményeiről, legutóbb pedig az építőiparban tevékenykedő KÉSZ Csoport jelentette be, hogy fenntarthatósági programot indít, illetve jövőre jelenteti meg az első GRI szabványoknak megfelelő ESG jelentését, amelyben számszerű vállalásokat is tesz a kibocsátás csökkentésére: 2030-ra 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátásukat 2019-hez képest és az energiahatékonyságukat is növelni fogják 25%-kal. Ezen túl a vállalások között lesz az is, hogy a villamosenergia-szükségletüket 100%-ban megújuló energiából fedezik, 2030-ig a gépjárművek kétharmadát hibrid üzeműre cserélik, a körforgásos gazdaságra történő átállás jegyében a nem veszélyes hulladékok hasznosítási arányát 75 százalékra növelik, valamint a társadalmi célok között szerepel a zéró baleset elérése és a CSR tevékenység erősítése.

A mai napon számoltunk egy másik nemzetközi szervezethez való csatlakozásról is, ami az építőipar, az ingatlanpiac klímasemlegességi törekvéseit érinti. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) is csatlakozott a World Green Building Council globális programjához, amely a teljes életciklusra vetítve karbonmentes épületek megvalósítását tűzte ki célul 2050-ig.