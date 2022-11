Portfolio 2022. november 16. 15:24

A magyar külügyminiszter már a délelőtti videójában is elmondta, hogy maga a Barátság vezeték nem sérült meg a tegnap esti orosz rakétatámadás során, csak az azt működtető infrastruktúra, aminek a javítása könnyebb, mint ha magát a vezetéket érte volna támadás, így valószínűleg hamarabb is lehet számítani a probléma megoldására. A legfrissebb fejlemények tükrében véget is ért a művelet, Szijjártó Péter elmondása szerint újraindult a szállítás a Barátság-vezetéken.