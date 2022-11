Bizonytalanok a tőzsdék, keresik az irányt az amerikai indexek

Ahogy az európai tőzsdéken is egyre rosszabb a hangulat, úgy a BUX is lefordult, jelenleg 0,9 százalékos mínuszban van a hazai részvényindex. A benchmark gyenge teljesítményét főleg két magyar blue chip, az OTP és a Richter esése magyarázza, de a midcapek piacán is inkább kedvezőtlen hangulat látszik.