Ezerszer eltemették már az európai autóipart, de újra elnapolták a haláltusáját

Sokan már a koronavírus-pandémia alatt temették az autógyártókat, az ellátási láncok szétszakadtak, az autóipar szempontjából fontos nyersanyagok ára már akkor meredeken emelkedett, a járvány miatt Kína durván lezárt, többen 2022-re várták az autógyártók, köztük az európai cégek haláltusáját. Pedig akkor még szó sem volt az ukrajnai háborúról, ami mostanra több csatornán keresztül érezteti a hatását, hiszen elszálltak az energiaárak, részben ez okozza a meredeken emelkedő inflációt, de az európai autógyártás szempontjából fontos kábelkötegek sem érkeznek úgy az egyik legnagyobb gyártótól, Ukrajnától, mint békeidőben, a jegybankok kamatot emelnek, ami az autóvásárlók finanszírozási lehetőségeit is szűkíti, a chiphiány továbbra is fennáll, és ha ez nem lenne elég, vannak közép/hosszútávú témák is, mint a károsanyag-kibocsátás csökkentése vagy az elektromobilitásra való átállás, ami mind költséggel jár az autógyártóknak. A számok azt mutatják, hogy ezek együttesen nem idén fogják kivégezni az autógyártókat.

Nehézségek vannak, válság nincs Nehéz lenne azt mondani, hogy ideális körülmények között működnek az autógyártók, az ukrajnai háború más következmények mellett az energiaárak meredek emelkedését és az autóiparban is nélkülözhetetlen, ukrajnai gyártású kábelkötegek hiányát okozta, és ez csak tetézte a bajt, amit az ellátási láncok töredezettsége, a félvezetők globális szűk kínálata, a jegybanki kamatemelések miatt emelkedő finanszírozási költségek vagy a kínai covid-lezárások okoznak. Ezek a tényezők mind hatnak a globális autóeladásokra, amik idén jellemzően csökkennek. Az év első 9 hónapjában a globális autóértékesítés 7 százalékkal esett vissza, ezen belül az Egyesült Államokban 13, Japánban 10, az Egyesült Királyságban 8, Dél-Koreában 6 százalékos volt a visszaesés. Európában 10 százalékkal kevesebb autót adtak el, mint tavaly, ezen belül Olaszországban 16, Franciaországban 12, Németországban pedig 7 százalékos volt a visszaesés. A csökkenést sok esetben nem is az alacsonyabb kereslet, hanem a korlátozott kínálat okozza, ugyanis számos alkatrész és nyersanyag hiányzik a gyártáshoz, emiatt az új autók kínálata is szűkös. Miközben azonban az eladások esnek, az autógyártóknak kifejezetten jól megy, a megemelkedett költségeik nagy részét át tudják hárítani az autóvásárlókra, akik ráadásul egyre jobban felszerelt, egyre nagyobb autókat vásárolnak (részben azért, mert a kisebb modellek teljesen eltűnnek a kínálatból), amiken az autógyártók marzsa is magasabb, a magasabb árazás és a termékmix eltolódása a drágább modellek irányába tehát segít, és sok esetben a devizahatás is pozitív volt idén, így akár csökkenő eladások mellett is növekszik az autógyártók bevétele és profitja. Ugrik a bevétel és a profit A harmadik negyedév az eladások szempontjából kifejezetten erős volt, a BMW-nél és a Renault-nál volt kisebb csökkenés, a Mercedes-Benz, a Volkswagen és a Stellantis viszont nagyot nőtt. A kiugróan erős harmadik negyedéves számoknál jobban mutatják a folyamatokat az első 9 havi számok, ebből látszik, hogy a Mercedes-Benz kivételével mindenütt estek az eladások. Ami viszont a gyártók szempontjából az eladásoknál is fontosabb, hogy a bevételek és a profit hogyan alakult. És itt látszik igazán, hogy a cégek működési környezete, minden ellenszél ellenére még mindig kifejezetten támogató. Minden gyártónál két számjegyű mértékben nőttek a bevételek, ötödével-harmadával lett magasabb az árbevétel, mint egy évvel korábban. Ráadásul nem csak a július-szeptember időszak, hanem az év egésze is kifejezetten erős volt, a Stellantis bevétele ötödével, a BMW bevétele pedig negyedével emelkedett. És miközben a bevételek szépen növekednek, a marzsok is sok esetben a békeidőket is meghaladóan magas szinten állnak. Sok extra tétel is terhelte az autógyártók eredményét, de összességében növekedő profitról számoltak be idén a vállalatok. Ha egy képen kellene összefoglalni, hogy mi is zajlik most éppen az európai autógyártóknál, akkor a Volkswagen ábrájánál jobbat nehéz lenne találni. Miközben több mint ötödével kevesebb autót adtak el idén, mint az ukrajnai háború és a koronavírus-pandémia idején, a bevétel közel tizedével nőtt, és eközben a költségek drasztikus emelkedése ellenére még az üzemi marzs is javult. Forrás: Volkswagen Van tartalék A kilátásokkal kapcsolatban nagyon nem mindegy, milyen állapotban várják az autógyártók a következő válságot. A számok azt mutatják, hogy a számtalan kihívás, és az elektromobilitásra való költséges átállás ellenére a szektor vállalatai jókora puffert képeztek, a nettó likviditás sok esetben rekordszinten áll. Kilátások Az autógyártók működési környezetének jelenlegi komplexitását jól mutatja, hogy túlságosan távoli, akár 2023-ra vonatkozó előrejelzéseket csak elvétve adnak a cégek vezetői, 2022-re vonatkozóan azonban október-november környékén, amikor már nagyjából megvan az év, sokkal szívesebben. A BMW a kilátásokkal kapcsolatban azt emelte ki, hogy több autóalkatrész és nyersanyag csak korlátozottan áll rendelkezésre, ezért az új autók kínálata is korlátozott, de a kilátásokat rontja az is, hogy a megemelkedett energiaárak és kamatok miatt a fogyasztók finanszírozási lehetőségei is szűkülnek. A BMW arra számít, hogy idén a globális autóeladások 4 százalékkal csökkennek, ezen belül Európában és az Egyesült Államokban 6-6 százalékos lesz a visszaesés. A Mercedes-Benz is a kiemelkedő mértékű bizonytalanságra hívja fel a figyelmet, amit az ukrajnai háború (energia- és nyersanyagárak emelkedése) okoz, a helyzet eszkalálódása pedig jelentős negatív hatással járhat a vállalat működésére, ezek a hatások pedig a cég jelenlegi előrejelzéseiben nem szerepelnek. A vállalat arra számít, hogy a globális személyautópiac nagyjából az elmúlt évben látott szinten maradhat, ezen belül az európai piac mérsékelten, az amerikai nagyobb mértékben zsugorodhat, a kínai autópiacon viszont részben az ottani adókedvezmények miatt mérsékelt növekedés jöhet. A Volkswagen egyértelműen a beszállítói láncokban látható problémákkal magyarázza, hogy idén csak annyi autót adhat el, mint tavaly. A chiphiány továbbra is komoly gondokat okoz, de az idei negyedik negyedévben már javulhat a félvezetőkínálat, probléma jelentkezhet viszont a globális logisztikában, de a menedzsment felhívta a figyelmet az erősödő versenyhelyzetre (itt nincsen részletezve, de az európai autógyártók egyre erősödő kínai versenytársakkal szembesülnek), a volatilis nyersanyagárakra és devizaárfolyamokra, és a szigorodó károsanyag-kibocsátási normák költségvonzataira is. Címlapkép: richardwatson, Getty Images