Lebuktatták a nagy black friday-csapdát: érdemes képbe kerülni az őrült költekezés előtt

Megkezdődött a black friday és vele a karácsonyi bevásárlási szezon. Ezen a napon a boltok többségében rendkívüli árkedvezménnyel várják a vásárlókat. Az érdeklődés a válság ellenére is hatalmas: az egyik internetes webáruházban például az első hatvan percben 85 ezer terméket rendeltek 2,2 milliárd forint értékben.

Német Erzsébet elmondta, a különféle akcióknak önmagukban is nagy a vonzerejük, de különösen egy karácsony előtti intenzív kampánynak kevesen tudnak ellenállni, amit veszélyes dolognak tart, hiszen mindez végeredményében oda vezet, hogy sok olyan dolgot is megvesznek az emberek, amire nincs is szükségük. Sőt, olyan dolgokat is, amelyekkel esetleg már rendelkeznek is, így szélsőséges esetben a kasszánál sokkal többet is fizethetünk, mint amennyit egyébként költeni terveztünk – emelte ki Németh Erzsébet.

A black friday alkalmával fennálló impulzusvásárlás ráadásul még súlyosabbá, úgymond veszteségelkerülő, versengő vásárlássá tud torzulni

– hívta fel a figyelmet a szociálpszichológus.

Németh Erzsébet elmondása a pénzügyi személyiségtesztek alapján két veszélyes kategória van:

az egyikbe azok tartoznak, akik nem annyira árérzékenyek, tehát hajlamosak az akcióknak bedőlni,

a másikba pedig a gyűjtögető, akiknek általában nagy is a rendetlenség az otthonukban.

„Ezek nem jó dolgok, és nem javítják az életminőséget” – emelte ki a szakember, megismételve: ha annyit és azt vesszük, amire valóban szükségünk van, ki tudjuk védeni ezeket a veszélyes dolgokat.

